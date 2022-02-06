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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي أمم إفريقيا.. مكافأة "خيالية" تنتظر منتخب مصر حال الفوز على السنغال

منتخب مصر
منتخب مصر

في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب السنغال اليوم الأحد في التاسعة مساء على ستاد أوليمبي، في نهائي بطولة أمم إفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون.

 

وينتظر الفائز من مباراة مصر والسنغال مكافأة ضخمة، قيمتها 5 ملايين دولار، أما يعادل "78 مليون جنيه مصر تقريبا"، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 2.75 مليون دولار.

كيروش و4 نجوم.. غيابات بالجملة في صفوف منتخب مصر أمام السنغال

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

 

مكافآت أمم إفريقيا:

 

 البطل : 5 مليون دولار

الوصيف : 2.75 مليون دولار

المتأهلون إلى نصف النهائي: 2.2 مليون دولار

المتأهلون إلى ربع النهائي: 1.175 مليون دولار

 

مصر ضد السنغال: 

يعاني منتخب مصر من غيابات عديدة في مباراة اليوم أمام السنغال، حيث يفقد كارلوس كيروش المدير الفني، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإيقافه مباراتين بسبب طرده في مباراة الكاميرون الماضية.

كما يفقد منتخب مصر خدمات عمر كمال أمام السنغال بسبب الحصول على البطاقة الصفراء الثانية، وأكرم توفيق الذي انتهى مشواره مبكرا في البطولة بسبب إصابته بقطع الرباط الصلبي، وأحمد حجازي ومحمد الشناوي بسبب إصابة العضلة الضامة.

ويسعى منتخب مصر للتغلب على أزمة الغيابات، بتحقيق الفوز على السنغال في مباراة اليوم، والتتويج بكأس أمم إفريقيا للمرة الثامنة.

وصعد منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا، بعد تخطي عقبة الكاميرون، الخميس الماضي، بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

على الجانب الآخر تأهل منتخب السنغال إلى المباراة النهائية، بعد فوز مستحق على منتخب بوركينا فاسو 3-1.

يذكر أن منتخب السنغال خسر نهائي النسخة الماضية من بطولة أمم إفريقيا 2019 التي احتضنتها مصر، أمام الجزائر بهدف دون رد.

ويتصدر منتخب مصر قائمة الأكثر تتويجا بكأس أمم إفريقيا على مر التاريخ برصيد 7 ألقاب، ويحل منتخب الكاميرون ثانيا بـ 5ألقاب، بينما لم يسبق لمنتخب السنغال التتويج بالبطولة.

مصر السنغال أمم أفريقيا مصر ضد السنغال مكافآت أمم إفريقيا كيروش

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نهائي أمم إفريقيا.. مكافأة "خيالية" تنتظر منتخب مصر حال الفوز على السنغال

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