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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

لـ دنيا سمير غانم.. حلا أسدي تطرح أغنية "شكرا ما تكفيش" |فيديو

حلا أسدى
حلا أسدى

طرحت المطربة حلا أسدي، كوفر أغنية "شكرا ما تكفيش"، التي سبق وقدمتها النجمة دنيا سمير غانم بطريقة مختلفة باسم "إحساس من القلب"، وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

وروجت أسدي ، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي للأغنية بنشر الفيديو، وعلقت عليه قائلة: «العطاء غير المشروط هو البذرة التي تثمر شجرة الحب والسر في العطاء لا يكمن في مجرد العطاء فحسب، بل في إحساسك بأنك تتحول الى شخص أفضل، وما نحتاجه حقا، هو المزيد من العطاء لمن هم بحاجة الينا».

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PdPNm5CNTiI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0FTVdL7e8j3PnvL2CC6yNTTDLy-NFNUXYv76JqY3OkJ-mT9a7yxHIFKMk

الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بشكل بسيط ومتميز، من إخراج آدم جيجيني، ومن تسجيل وتوزيع معين شعيب، وإنتاج شمس ميديا.

وتقول كلمات الأغنية التي قام بتأليفها أمير طعمية ولحنها هشام جمال :

إحساس من القلب إحساس اكبر من كلمة حب..

احساسي ان انت معايا ده ديما بيطمني..

وفي وقت الجديد بتكونلي سند وايديك تتمد..

ومعايا تملي وعمرك ما اتخليت يوم عني..

لو اقولك شكرا مليون مرة دي متكفيش فيه ناس بتضحي بروحها عشان الباقي يعيش..

لو اقولك شكرا مليون مرة دي متكفيش..

ولحسن الحظ عمرنا ما بنضعف ولا نتهز..

ياما عدى علينا انا وانت حاجات وقدرنا عليها..

واقف للصعب زي الجندي اللي واقف في الحرب..

ومحدش يخسر معركة هو مآمن بيها..

وقت ما بحتاجلك تبقا معايا مابتسبنيش..

لو اقولك شكرا مليون مرة دي متكفيش..

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على الجانب الآخر تستعد المطربة حلا أسدي ، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة تحمل أسم  «بطلت تحبني»، وهي من كلماتها وألحانها، توزيع معين شهاب ومن إخراج وإنتاج فؤاد موسى.

كانت حلا أسدي، قد طرحت مؤخرًا  كوفر لأغنية "أمي" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، واستطاع أن يحقق خلال فترة قصيرة على القناة الخاصة بها على اليوتيوب مشاهدات عالية.

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