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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد وفاة ريان.. لماذا يلتف العالم من جديد حول الطفل السوري « فواز القطيفان »

الطفل فواز القطيفان
الطفل فواز القطيفان

لم يكد العالم العربي يتلقى بألم خبر وفاة الطفل المغربي ريان، حتى أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة لدعم الأطفال العرب الذين يحتاجون إلى مساعدة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها بعضهم، وبدأ الأمر بقصة الطفل السوري "فواز القطيفان"، الذي تعرض للخطف منذ ثلاثة أشهر على يد عصابة إجرامية في مدينة درعا السورية.

وتصدرت قضية القطيفان محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب نشر فيديو جديد من العصابة، يظهر تعذيب الطفل السوري، لابتزاز أسرته لسداد مبلغ مالي كبير.

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أصل الحكاية من 3 أشهر

قضية الطفل السوري المختطف فواز القطيفان 8 سنوات، مر عليها أكثر من 3 أشهر، إلا أن انتشار الفيديو الأخير الذي يتعرض فيه للتعذيب والضرب، بغية إجبار ذويه على دفع فدية كبيرة مقابل إعادته إليهم، أثارت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي من جديد، وسط المطالبات الحثيثة لإنقاذه والمطالبة بحماية الأطفال أينما كانوا ومحاسبة المعتدين.
 

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ملثمين يختطفون القطيفان

ذكر شهود عيان، أن ملثمينِ كانا يستقلان دراجة نارية قد اعترضا طريق الطفل السوري وشقيقه في نوفمبر العام الماضي، وهما في طريقهما إلى المدرسة ليخطفاه وينطلقان به بعيدا إلى جهة غير معلومة.

مكان اختطاف الطفل

وتناقل النشطاء هاشتاج "انقذوا الطفل فواز القطيفان"، لينتشر بسرعة في عدة دول عربية، من أجل العمل على إطلاق سراحه وإنقاذه، في ظل الانفلات الأمني وتصاعد الإجرام، بما فيها جرائم الخطف مقابل مبالغ مالية، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والفقر والجوع لدى الأغلبية العظمى من الشعب السوري.

فنانو لبنان وسوريا يتفاعلون مع الطفل

تفاعل عدد من الفنانين مع قضية خطف الطفل السوري، فواز القطيفان، منددين بخطفه وتعنيفه.
وأبدى عدد من النجوم غضبهم من الفيديو الذي نشره الخاطفون المجهولون، لإجبار ذويه على دفع فدية تبلغ 500 مليون ليرة سورية أي مايعادل نحو 143 ألف دولار.

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على ستوري صفحتها في موقع "إنستجرام"، صورة كاريكاتيرية لفواز القطيفان للتعبير عن حزنها للوضع والتعنيف الذي يعيشه الطفل.

ونشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور تغريدة على موقع "تويتر" كتبت فيها: "شفتو إن الشياطين عايشين بيناتنا، شفتو إن الحرب قائمة بين البراءة والنجاسة، الله يسامحكن ويهديكن الرحمة لقلوبكن الظالمة يا بلا ضمير، ولك طفل عم تستقوي عليه يا ويلكن من الله يا شياطين".

وانضمت الفنانة السورية أمل عرفة إلى قائمة النجوم، الذين عبروا عن أملهم في عودة الطفل سالما إلى كنف عائلته، معتبرة أن الاطفال يدفعون ثمن أخطاء الكبار، وهو نفس ما طالبت به سولاف فواخرجي.

أسرة الطفل تطلق استغاثة

في التاسع من نوفمبر 2021، أطلقت عائلة الطفل “فواز القطيفان” نداءً إنسانياً لأهالي محافظة درعا ومغتربيها، من أجل مساعدتهم في جمع “مبلغ الفدية” الذي طالبت به العصابة الخاطفة لقاء إعادة طفلهم المختطف.

وجاء في المناشدة التي أطلقتها العائلة: “نناشدكم أهالي حوران ونناشد كل فاعل خير من داخل حوران الخير وخارجها، بتقديم المساعدة وتفريج الهم عن ذوي الطفل ومد يد العون من خلال التبرع في سبيل إعادته إلى بيته وإسعاد والديه برجوعه، وهذا يتطلب كرمكم وسخاءكم، ونحن على ثقة بكم إخواني بالمسارعة في كشف كربتنا”.

أحرار حوران يوثق 3 حالات

من جهته، ذكر تجمع أحرار حوران أنه وثّق 3 حالات خطف بينهم “طبيب” في محافظة درعا خلال شهر كانون الثاني الماضي، أفرج عن 2 منهم خلال الشهر ذاته، حيث لوحظ بإحدى الحالتين دفع فدية مالية بمبلغ مالي كبير للجهة الخاطفة مقابل الإفراج عنه، فيما لايزال مصير “الطبيب” مجهولاً حتى الآن.

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