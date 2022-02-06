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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

خبر xترند .. نجوم الفن ينعون الطفل ريان .. هاشتاج أنقذوا محمد فواز قطيفان يشعل وسائل التواصل الاجتماعي.. إيمان العاصي تساند طفلا يحتاج لزراعة جهاز هضمي

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

تزامنا مع وفاة ريان.. «أنقذوا محمد فواز قطيفان» يشعل وسائل التواصل الاجتماعي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر  هاشتاج "أنقذوا الطفل محمد فواز قطيفان"، بعد أن خطفته عصابة في مدينة درعا جنوب سوريا وقامت بنشر فيديو مؤلم لجلده وتعذيبه وهو عار من الثياب.

 

كارلوس كيروش :أنكر جميع البيانات الكاذبة التي يتم نشرها نيابة عني بعد مباراة الكاميرون

نفي  كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب البيانات الخاطئة التي نشرت نيابة عنة  بعد مباراة الكاميرون .

و كتب كارلوس كيروش عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر : من أجل معرفة الجمهور ، أنا بموجب هذا أنكر جميع البيانات والتفسيرات الكاذبة والخاطئة التي يتم نشرها نيابة عني. بعد مباراة الكاميرون ، البيانات المنشورة على موقع تويتر الخاص بي ، وفي الصحافة البرتغالية ، من خلال المسؤول الصحفي الخاص بي ، هي البيانات الحقيقية الوحيدة. مراقبة الجودة.

 

كرستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الـ 37 برسالة رومانسية لچورچينا

احتفل كرستيانو رونالدو بعيد ميلاده ال 37 برفقة صديقته چورچينا و نشر صورة برفقتها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

و علق كريستيانو قائلا : الحياة هي السفينة الدوارة،  العمل الجاد ، السرعة العالية ، الأهداف الملحة ، تطلعات التوقعات ... ولكن في النهاية ، كل هذا يعود إلى الأسرة ، والحب ، والصدق ، والصداقة ، والقيم التي تجعل الأمر يستحق كل هذا العناء. شكرا على كل الرسائل 37 والعد.

محسن صالح: موسيماني قاد الأهلي للفوز على مونتيري بطريقة 5/5 الإسبانية

أشاد الكابتن محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى  بكابتن بيتسو موسيماني بعد فوز الأهلي  على مونتيري في مونديال الأندية.

و كتب محسن صالح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : موسيماني قاد الاهلي للفوز علي مونتيري بطريقة ٥/٥ الإسبانية، وبسبب الاصابات والغيابات لجأ لرؤوس الحربة الوهمية طاهر والشحات وعبد القادر.

شوبير لنجله : حارس المستقبل فخور بيك

نشر الإعلامي أحمد شوبير صورة له برفقة نجله مصطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و كتب أحمد شوبير : حارس المستقبل فخور بيك يا حبيبي .

إيمان العاصي تساند طفلا يحتاج لزراعة جهاز هضمي

نشرت  الفنانة إيمان العاصي صورة لها برفقة طفل مريض تعاطفا معه، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و كتبت ايمان العاصي : في طفل موجود وسطينا بيصارع الموت اسمه #مصطفي أو #superhero زي ما بيحب مصطفي بجد طفل من حقه يعيش من غير كل العذاب والألم اللي هو عايش بيهم بناشد سيادة الرئيس والأب أولآ يساعد والدة مصطفي في انقاذ حياة مصطفي زي ما سيادتك ساعدتنا في حالات كتيره صعبه قبله من ابنائك .

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