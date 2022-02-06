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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محسن صالح: موسيماني قاد الأهلي للفوز على مونتيري بطريقة 5/5 الإسبانية

صدى البلد

أشاد الكابتن محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى  بكابتن بيتسو موسيماني بعد فوز الأهلي  على مونتيري في مونديال الأندية.

و كتب محسن صالح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : موسيماني قاد الاهلي للفوز علي مونتيري بطريقة ٥/٥ الإسبانية، وبسبب الاصابات والغيابات لجأ لرؤوس الحربة الوهمية طاهر والشحات وعبد القادر.


وتابع : وكلف ديانج للتصدي للهجمات المونتيريه وفرغ قفشه للتمريرات الذكيه، وقفل العمق بياسر وربيعة ومغربي واعطي حرية لمعلول وهاني صاحب تسديدة الهدف القوية.

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وتأهل فريق الأهلي المصري إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في الإمارات؛ عقب فوزه على مونتيري المكسيكي 1 / صفر، اليوم السبت، في الدور الثاني من البطولة.

ومن المقرر ان تقام مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للاندية،  الثلاثاء المقبل.

وفي السياق ذاته،  ينضم لاعبي الفريق الأحمر المتواجدين مع منتخب مصر في الكاميرون،  الاثنين المقبل،  بعد انتهاء بطولة امم إفريقيا غدا،  بمواجهة مصر والسنغال في النهائي.

وتسافر لاعبي الأهلي،  محمد الشناوي وايمن أشرف ومحمد عبدالمنعم،  وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف من الكاميرون إلى الإمارات مباشرة من اجل اللحاق بالبعثة استعدادا لمواجهة الثلاثاء المقبل.

وبالرغم من خروج الشناوي من القائمة النهائية للاهلي في بطولة كأس العالم للاندية بسبب الإصابة،  الا ان الشناوي قرر التواجد مع البعثة لمؤازرة اللاعبين.

 

علي محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الاهلي الفريق الركن علي محسن صالح محسن صالح

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