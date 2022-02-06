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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شوبير لنجله : حارس المستقبل فخور بيك

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد شوبير صورة له برفقة نجله مصطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و كتب أحمد شوبير : حارس المستقبل فخور بيك يا حبيبي .

مؤمن زكريا يظهر بصحبة أحمد شوبير خلال مباراة الأهلي ومونتيري

هاايل يا هاني.. شوبير يحتفل بتقدم الأهلي بهدف علي مونتيري

 

أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً منذ قليل مع المهندس خالد مرتجي، رئيس بعثة النادي الأهلى المتواجدة بالعاصمة الإماراتية "أبو ظبى"؛ للمشاركة فى منافسات كأس العالم للأندية.

قدم وزير الرياضة التهنئة إلى بعثة  النادي الأهلى على الفوز الذى حققه اليوم ضد فريق مونتيري المكسيكي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان، ليلتقى مع فريق بالميراس بطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

أعرب الدكتور أشرف صبحى عن خالص تمنياته للاعبى الأهلى بالتوفيق فى المباريات المقبلة، والمنافسة على لقب البطولة ليحقق إنجازاً جديداً للنادى وللرياضة المصرية.

أكد وزير الشباب والرياضة على مكانة كرة القدم المصرية، و الانجازات التى تحققها الفترة الراهنة وفى مقدمتها وصول المنتخب المصري إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون ومواجهة السنغال غدا على لقب البطولة.

فى هذا السياق، لفت الوزير إلى أن انضمام لاعبى النادى الأهلى الدوليين   عقب الانتهاء من المشاركة فى البطولة الأفريقية مع المنتخب ، سيمثل إضافة قوية للنادي الأهلى فى المنافسة بمونديال الأندية .

 

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