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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الدرندلي يكشف آخر استعدادات المنتخب المصري قبل مواجهة السنغال

صدى البلد

كشف خالد الدرندلي نائب رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، آخر إستعدادات المنتخب المصري لمواجهة السنغال في نهائي بطولة الأمم الإفريقية.

وقال الدرندلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى والإعلامي هانى حتحوت،  خلال تغطية خاصة بقناة "صدى البلد"،:" اللاعبون يتدربون بمنتهي الجدية وجميعهم يطمحون لتحقيق الفوز".

وتابع:" الجماهير المصرية مخصص لها مساحة كبيرة في المدرجات وعاملين حالة حلوة، مضيفا:" ثقتنا كبيرة في كافة اللاعبين".


وأكمل: "هنتحرك باذن الله الرابعة فجرا من الكاميرون ولاعبي الاهلي سيتحرون من القاهرة لأبوظبي".

الاتحاد المصري أحمد موسى الاتحاد المصري لكرة القدم الإعلامي أحمد موسى المنتخب المصري قناة صدي البلد

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