محافظ القاهرة : المرور على أراضي الدولة المستردة لمنع التعدى عليها

طالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المسئولين بالأحياء بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية .

كما طالب المحافظ في تصريحات صحفية بالمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات و العطلات الرسمية .

وشدد المحافظ على العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

يذكر ان المرحلة الثانية من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة بدأت أمس بالمحافظات والتى سوف تستمر حتى 26 فبراير الجارى وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضى الدولة فى اجتماعها مطلع شهر يناير الجارى.