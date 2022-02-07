قطع أصابعه أم الإفراج عنه ؟ تطورات في تعذيب الطفل فواز القطيفان

شعر الجميع بالحزن والاسى على الطفل ريان، وانفطر قلب والديه، وما إن توفي ريان، انطلقت حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعم الطفل السوري محمد فواز القطيفان، بعد أن انتشر مقطع فيديو لتعذيبه.

قصة اختطاف الطفل فواز القطيفان

قام أفراد عصابة إجرامية، ملثمين باختطاف الطفل محمد فواز القطيفان، على دراجة نارية، بينما كان يسير مع أخيه، في أحد شوارع قريته في جنوب سوريا، في نوفمبر الماضي، وانطلقوا به بعيدًا، ولا يعرف أحد مكانه حتى الآن.

فيديو تعذيب فواز القطيفان

انتشر، الجمعة الماضية، مقطع فيديو صغير، للطفل السوري المختطف محمد فواز القطيفان، ويظهر خلاله عمليات تعذيب للصغير، ذو الـ 6 سنوات، بهدف إجبار أهله على جفع فدية كبيرة، مقابل إعادته إليهم.

تظهر لقطات الفيديو الطفل محمد فواز القطيفان، وهو مستلق على سرير، عار إلا من ملابسه الداخلية، ينهال أحد أفراد العصابة عليه بالضرب، وهو يتوسل إليهم بعدم ضربه قائلا: « مشان الله لا تضربوني».

محاولات جمع الفدية

طلبت العصابة الإجرامية فدية قدرها 500 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 150 ألف دولار أمريكي مقابل الإفراج عن الصغير، وانطلقت دعوات بمحاولات جمع المبلغ المطلوب، إلا أن الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان، أعلن عبر صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي، أن العائلة ستجمع مبلغ الفدية، للإفراج عن طفلها، وانها قادرة على الأمر، ولا حاجة لتقديم المساعدة، معربًا عن شكره لكل من حاول تقديم العون لهم، وحذر من الأشخاص المحاولين لاستغلال القضية بهدف جمع الأموال.

علق الفنان عبد الحكيم قطيفان على الفيديو: « لأهلي السوريين وغير السوريين الكرام، الذين أبدوا تعاطفًا إنسانيًا عاليًا ومشرفا من أجل الإفراج عن الطفل فواز قطيفان.. لكم الامتنان الكبير والشكر الجزيل».

الطفل السوري فواز القطيفان

تهديد ببتر أصابع الطفل

حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات جديدة حول قضية الطفل فواز قطيفان المختطف لدى عصابة في محافظة درعا منذ الثاني من شهر نوفمبر من العام الماضي.

ووفقًا لمعلومات المرصد السوري، فقد وصلت تهديدات جديدة لذوي الطفل في الساعات السابقة من قِبل العصابة وهي "في حال عدم تسليم الفدية المالية المطلوبة خلال مدة أقصاها يوم الأربعاء القادم سيتم بتر أصابع الطفل"، إلا أن مصادر أخرى قالت إن الطفل سيتم الإفراج عنه خلال الساعات القادمة وفق اتفاق جرى بين ذوي الطفل والعصابة الخاطفة على أن يتم تسليم المبلغ المطلوب.

تفاعل المشاهير مع الطفل فواز القطيفان

تفاعل عدد كبير من الفنانين في الوطن العربي، مع الفيديو الذي تم تداوله عن تعنيف وضرب الطفل السوري فواز القطيفان، معربين عن غضبهم من الخاطفون المجهولون، وإجبارهم لأهله على دفع الفدية، وتعذيبهم للصغير بهذه الطريقة.