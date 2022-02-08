عزاء جلال الشرقاوي بالحامدية الشاذلية .. اليوم

أعلنت الفنانة عبير جلال الشرقاوي، عن إقامة عزاء والدها الراحل اليوم الثلاثاء، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وذلك بعد أن رحل والدها صباح الجمعة 4 فبراير.

وكتبت عبير الشرقاوي، في منشورها عبر “فيسبوك”: «عزاء والدى المخرج جلال الشرقاوى الله يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء يوم الثلاثاء الحامدية الشاذلية إن شاء الله».

وتوفى المخرج جلال الشرقاوي، صباح الجمعة 4 فبراير، بسبب مضاعفات فيروس كورونا، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 87 سنة، إذ ولد 14 يونيو 1934.

وأعلنت عبير الشرقاوي خبر وفاة والدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون بابا فى ذمة الله.

(اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ).

وأضافت: "(اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه).