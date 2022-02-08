شرطة دبي تدخل موسوعة جينيس بسبب مقاطع فيديو.. تفاصيل

شهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي والمفوض العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، احتفال كل من القيادة العامة لشرطة دبي و«إكسبو 2020 دبي»، بتحطيمهما الرقم القياسي العالمي في «غينيس» للأرقام القياسية تمثل في أكبر عدد من الأشخاص شاركوا في أطول سلسلة مقاطع فيديو بمختلف اللغات العالمية (Video Chain)، تصور انتقال شعار «إكسبو 2020 دبي» عبر نطاق جغرافي محدد بمشاركة 265 شخصاً من مختلف الجنسيات في حديقة الفرسان في«إكسبو».

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، تسلمت القيادة العامة لشرطة دبي، و«إكسبو 2020 دبي» شهادة غينيس رسمياً بحضور ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، واللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، والعميد صالح مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وعدد من الضباط، ومسؤولي أجنحة الدول المشاركة في الحدث العالمي.

من جهته، ثمن المقدم الدكتور منصور حسن البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية، الدعم اللامحدود من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي لفريق العمل، وأشاد بجهودهم التي تكللت بمشاركة 265 شخصاً منهم 146 من الإناث و119 من الذكور من 193 جنسية ممثلين في 192 جناحاً مشاركاً في إكسبو 2020 دبي.