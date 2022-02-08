موعد مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية

تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي لمتابعة مباراة الفريق أمام بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء اليوم الثلاثاء.

موعد مباراة الاهلي وبالميراس والقنوات الناقلة



ومن المقرر أن يتم انطلاق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ، وسيتم إذاعتها عبر قناة الرياضة السعودية المشفرة بالإضافة إلى قناة أبو ظبي .



وفاز الأهلي على نظيره مونتيري بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتجاوز النادي الأهلي أزمة الغيابات الكبيرة التي يمر بها في الوقت الحالي، بالتغلب على مونتيري المكسيكي والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.



وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، أول أمس الأحد، نفاد تذاكر مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا فى الإمارات والتى ستقام اليوم على استاد آل نهيان بنادى الوحدة.