كلب شجاع ينقذ مالكه القعيد من الغرق ..شاهد

المقولة الشهيرة المعروفة عن " وفاء الكلاب" قامت كلبة يملكها رجل بالغ من العمر 81 عاما، بإثباتها من خلال موقف تمكنت الكلبة الشجاعة من إنقاذ مالكها القعيد الذي لا يمكن أن يحرك قدميه بعد سقوطه في المياه .

وفقا لما ورد في صحيفة" ديلي ستار" البريطانية، فإن كلبة بالغة من العمر 9 سنوات، انقذت مالكها المصاب بالشلل ، بعد أن تحركت عجلات الكرسي الذي يجلس عليه بإتجاه بحيرة قريبة من المنزل و لم يكن برفقته أحد سوى كلبته .

وجدت الكلبة الشجاعة أن مالكها ينحدر به الكرسي في المياه، و يبدو أنها كانت تعلم أنه لا يمكنه السباحة لأنه لا يمكن أن يحرك قدميه بسهولة، فظلت تحاول رفعه إلى أعلى المياه من خلال دفع يديه و قدميه إلى الأعلى .

ظلت الكلبة تنبح أثناء تواجدها في المياه عقب سقوط مالكها في المياه، حتى يسمعها أي شخص في محيط المكان و يأتي لإنقاذ الرجل من الغرق في المياه، و بالفعل تمكنت الكلبة من اثارة الازعاج في المكان حتى حضر أحد جيران الرجل .

جدير بالذكر أن جار الرجل القعيد أكد أن البطل الذي قام بانقاذه هي الكلبة و ليست هو لأنها ظلت تنبح حتى تنبهت أن هناك شيئا ليس على ما يرام يحدث في المكان و حضر لإنقاذ الرجل و قام بسحبه من يديه و قدميه للبر .

ذكر الرجل القعيد عقب خروجه من المياه، أنه يقوم بتربية تلك الكلبة منذ أن كان عمرها شهر و نصف و ذلك بعد وفاة والدتها التي رافقته عشر سنوات من عمره و جاءت تلك الكلبة لتكمل مسيرة والدتها .

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