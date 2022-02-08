عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كلب شجاع ينقذ مالكه القعيد من الغرق ..شاهد

صدى البلد

المقولة الشهيرة المعروفة عن " وفاء الكلاب" قامت  كلبة يملكها رجل بالغ من العمر 81 عاما، بإثباتها من خلال موقف تمكنت الكلبة الشجاعة من إنقاذ مالكها القعيد  الذي لا يمكن أن يحرك قدميه  بعد سقوطه في المياه .

وفقا لما ورد في صحيفة" ديلي ستار" البريطانية، فإن كلبة بالغة من العمر 9 سنوات، انقذت مالكها المصاب بالشلل ، بعد أن تحركت عجلات  الكرسي الذي يجلس عليه بإتجاه بحيرة قريبة من المنزل و لم يكن برفقته أحد سوى كلبته .

txt

أشعل مواقع التواصل.. ضابط شرطة ينقذ كلب من داخل سيارة تحترق..فيديو

txt

كلب يجيد مهارات إنقاذ المرضى بإتقان الإسعافات الأولية.. ما القصة؟

 

وجدت الكلبة الشجاعة أن مالكها ينحدر به الكرسي في المياه، و يبدو أنها كانت تعلم أنه لا يمكنه السباحة لأنه لا يمكن أن يحرك قدميه بسهولة، فظلت تحاول رفعه إلى أعلى المياه من خلال دفع يديه و قدميه إلى الأعلى .

ظلت الكلبة تنبح أثناء تواجدها في المياه عقب سقوط مالكها في المياه، حتى يسمعها أي شخص في محيط المكان و يأتي لإنقاذ الرجل من الغرق في المياه، و بالفعل تمكنت الكلبة من اثارة الازعاج في المكان حتى حضر أحد جيران الرجل .

جدير بالذكر أن جار الرجل القعيد أكد أن البطل الذي قام بانقاذه هي الكلبة و ليست هو لأنها ظلت تنبح حتى تنبهت أن هناك شيئا ليس على ما يرام يحدث في المكان و حضر لإنقاذ الرجل و قام بسحبه من يديه و قدميه للبر .

ذكر الرجل القعيد عقب خروجه من المياه، أنه يقوم بتربية تلك الكلبة منذ أن كان عمرها شهر و نصف و ذلك بعد وفاة والدتها التي رافقته عشر سنوات من عمره و جاءت تلك الكلبة لتكمل مسيرة والدتها . 

0_SDC_MDG_-CHP_35282JPG
0_SDC_MDG_-CHP_35282JPG
0_SDC_MDG_-CHP_35287JPG
0_SDC_MDG_-CHP_35287JPG
كلب كلبة الكلبة الشجاعة انقاذ القعيد مالك شلل

ترشيحاتنا

ملايين الدولارات مقابل معلومة.. من هو شبح داعش سيناء غفاري الذي تبحث عنه أمريكا؟

وزير خارجية إيران: لا نثق في أمريكا ولن ندخل مفاوضات مباشرة معها

صدمة المزارعين| ولادة ماعز بعين واحدة في منتصف رأسه.. شاهد

كلب شجاع ينقذ مالكه القعيد من الغرق ..شاهد

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للاندية.. 3 طرق سهلة ومجربة

تعطل الحركة المرورية بالطريق الدائرى بسبب حادث تصادم فى القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

اعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالتقديرات ..اعرف تقديرك |صور

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

المغرب..والدة الطفل ريان تروي تفاصيل آخر مرة رأته فيها قبل سقوطه بالبئر

تغييرات محتملة في الجهاز الفني لمنتخب مصر

الداخلية: مقطع فيديو احتجاز أحد الأشخاص مفبرك لغل أيدي الشرطة عن ملاحقته

طقس اليوم.. الأرصاد: شديد البرودة ليلا ورياح مثيرة للرمال والأتربة مع فرص لسقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

انطلاق فعاليات التدريب البحرى الدولى "IMX/CE22" بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر

الشيخ طه إسماعيل.. كيف فشلت محاولات الزمالك في ضمه وسر اعتزاله

طريقة عمل شوربة البصل بـ 8 وصفات متنوعة

فيديو

هتموتي مني.. برلنتي عامر طليقة سعد الصغير تهاجم زوجته الأولى

فنانة شهيرة تنشر فيديوهات إباحية.. ما قصتها

3 أشخاص تناوبوا عليها.. بريطانية تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب داخل ميتا فيرس

خطف الأنظار في البحث عن علا.. هل الدكتور أحمد نجل طارق نور|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ