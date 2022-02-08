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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يكلف رؤساء المراكز بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

إغلاق 3 مقاهي بالمنيا
إغلاق 3 مقاهي بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ، والمرور على المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات ووسائل النقل العام.

 

وذلك لمتابعة التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق الشتوي، ومتابعة تنفيذ قرار منع تدخين الشيشة داخل كافة المقاهي، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

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وتنفيذا لتكليفات المحافظ نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات ميدانية لمتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من التزام المحال والمقاهي بمواعيد الغلق الشتوية، ومتابعة الحالة العامة بشوارع المدينة ، ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين وتتسبب في التكدس المرورى.


وأوضح الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الحملة أسفرت عن غلق 3 مقاهى بقرية دماريس التابعة لقرية البرجاية، لمخالفة الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة لروادها، وعدم وجود تراخيص، وتم التحفظ على الشيش المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
 

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