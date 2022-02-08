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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار وثلوج ورعد.. منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يضرب الأردن

ارشيفي
ارشيفي

أفاد تقرير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية ، أن  الأجواء غدٍ الاربعاء، ستكون باردة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح ستكون جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة اعتبارا من ساعات المساء بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، وتتكاثر الغيوم وتتحول الأجواء إلى غائمة وتهطل الأمطار في شمال المملكة تمتد ليلا الى المناطق الوسطى، وبعد منتصف الليل تمتد ألى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية تكون على شكل زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، وتتحول الرياح الى غربية نشطة السرعة.

ويطرأ الخميس، انخفاضا ملموسا على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة، وماطرة في العديد من المناطق تكون غزيرة أحياناُ في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى يصحبها الرعد أحياناً وتساقط حبات البرد في بعض المناطق ما قد يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، ويتوقع هطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر ولفترة محدودة فوق قمم الجبال العالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع ساعات الليل تضعف فرصة الهطول تدريجيا.

وتكون الأجواء الجمعة، باردة جداً وغائمة جزئيا مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة ، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 5، وفي مرتفعات الشراة 15 - 4، وفي مناطق البادية 19 - 5، وفي مناطق السهول 17 - 8، وفي الاغوار الشمالية 23 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 15، وفي البحر الميت 24 - 13، وفي خليج العقبة 26 - 13 درجة مئوية. 

طقس الأردن.. أجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق

الأردن.. طقس مستقر بمعظم مناطق المملكة اليوم

الأردن الأرصاد الجوية درجات الحرارة إدارة الارصاد الجوية ساعات الليل درجات الحرارة كتلة هوائية باردة الارصاد الجوية الأردنية

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