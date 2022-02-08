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رئيس التحرير
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تعليم

تعليم الفيوم: مصر تعيش عصر التحول الرقمي

سماح ابراهيم مدير
سماح ابراهيم مدير مديرية تعليم الفيوم أثناء الندوة

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ندوة بعنوان مصر تعيش عصر التحول الرقمي، تناولت مفهوم التحول الرقمي وهو تحويل جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بالطرق التقليدية إلي خدمات رقمية يتم الحصول عليها بمنتهي السهولة.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإشراف وزارة الإتصالات ،وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم وبحضور حمدي السيد وكيل المديرية، وأشرف عبد الجواد مدير مركز المعلومات بالمديرية ،ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ، ومديري عموم الديوان، وإدارة العلاقات العامة.

تناولت الندوة مشروع البنية المعلوماتية والتحول الرقمي للدولة المصرية هو مشروع قومي سينقل مصر من خلال بيئة معلوماتية تربط كل الجهات الحكومية ببعض لتقديم الخدمات للمواطن بصورة أسهل وأسرع وتمنع الفساد وتحافظ علي حقوق المواطنين والدولة.

وبدأ هذا المشروع في أغسطس ٢٠١٩ ببور سعيد لتنفيذ المشروع كمرحلة أولي ثم يشمل كافة محافظات الجمهورية وتبدأ مصر عهد جديد من التحول الرقمي يُمكن المواطن من الحصول علي كل خدماته من خلال الانترنت وتطبيقات المحمول.

وتناولت الندوة أيضا كيفية الدخول علي منصة مصر الرقمية للإستفادة منها في الخدمات التي تقدمها في المجالات المختلفة.

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الفيوم مصر التحول الرقمي التربية التعليم

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