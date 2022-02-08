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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالراحة يا جماعة.. لميس الحديدي توجه رسالة هامة للمصريين بشأن التعصب الكروي

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن تناول القضايا الرياضية يستوجب جماهيريا وإعلامياً أن يتم التعامل معه بهدوء  مبينة أن المنتخب المصري  نجح في أن يجمع المصريين.


وأضافت لميس الحديدي خلال  برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على قناة أون، أن السنوات والفترات الماضية شهدت مرحلة من التعصب على مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات من  طرفي الناديين الأكبر الأهلي والزمالك وصوت " العصبية  " علا خلال تلك الصفحات قائلة : يا جماعة دي كورة  بنكسب ونخسر صحيح بنتوجع  لما نادي من الي بنشجعه أو المنتخب بيخسر لكن لازم يكون بهدوء ".


 وتابعت: إعلامياً بنحاول كمان تنتاول الملفات الرياضية بلا تعصب وأن نلتزم بالاكواد والمعايير الموضوعة من قبل المتحدة للخدمات الإعلامية وكذا الوطنية للإعلام  وأنا بحاول ألتزم طول الوقت بهذه الأطر والمعايير  ".


وكشفت أن : " جميع الإعلاميين يحاولون الالتزام  عشان ببساطة محتاجين نتعامل مع الأمور ببساطة وهدوء ممكن ننزعج  بس بدون تعصب وأتمنى كلنا نتعامل بالراحة ".


 

لميس الحديدي القضايا الرياضية الأهلى الزمالك

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