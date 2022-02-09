استشاري أمراض صدر: حاسة الشم قد تستغرق شهرين بعد التعافي من كورونا|فيديو

قال دكتور محمد وليد، استشاري أمراض الصدر بمستشفيات جامعة بورن سموث البريطانية، إنه مع حالات الإصابة بكورونا، تكون هناك أعراض شائعة للإصابة بالمرض وهي فقد حاستي الشم والتذوق وهي أسباب معروفة للجميع.

وأضاف محمد وليد، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، انه في حالات كثيرة في الشفاء من كورونا، قد تعود حاسة الشم خاصة بعد شهرين من التعافي، نتيجة إعادة تكوين للخلايا المسئولة عن النهايات العصبية للحواس.

وتابع محمد وليد، أن بعض الأشخاص يكون لديهم تلف بالخلايا العصبية، ومن الممكن أن تسبب ضررًا بحاسة الشم، ومع الإصابة بكورونا يحدث تجدد للخلايا والذي من دوره تعود حاسة الشم.