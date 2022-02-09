أطفالك لا يحبون تناول البيض.. قدميه بطريقة غير تقليدية

اطفالك لا يفضلون تناول البيض يمكنك تحضيره بطرق صحية وغير تقليدية إليك طريقة عجة الخضار مع الخبز المحمص

بالمقادير والخطوات جربيها بنفسك يقدمها موقع “delish ”

البيض



عجة الخضار مع الخبز المحمص



سوف تحتاج:

1 بيضة (مخفوقة)

½ بصل (مقطع)

½ طماطم (مكعبات رقيقة)

½ فلفل حلو (مقطع شرائح رقيقة)

2 ملعقة كبيرة ذرة (مسلوقة)

1 ملعقة كبيرة زيت بذور السمسم

1 ملعقة صغيرة جبن مشكل (مبشور)

½tsp مزيج الأعشاب المجففة

حفنة من السبانخ الصغيرة (مفرومة)

البيض

كيف يمكن تحضيرها :

1-أضيفي جميع المكونات ، ما عدا الجبن ، في وعاء واخفقي جيدًا باستخدام شوكة أو مضرب خفق و ضعي الوعاء جانبًا.

2-الآن ، سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة و عندما يسخن الزيت ، يُسكب مزيج البيض في المقلاة ويُطهى حتى يتحول لون كلا الجانبين إلى اللون البني الذهبي.

3-بمجرد أن تنضج ، انقل البيضة إلى طبق وقدمي العجة مع خبز الحبوب الكاملة المحمص. يمكنك أيضًا إضافة البطاطس المهروسة والفاصوليا المسلوقة.

