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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطفالك لا يحبون تناول البيض.. قدميه بطريقة غير تقليدية

بيض
بيض

اطفالك لا يفضلون تناول البيض يمكنك تحضيره بطرق  صحية وغير تقليدية إليك طريقة عجة الخضار مع الخبز المحمص
بالمقادير والخطوات جربيها بنفسك يقدمها موقع “delish ”

 

البيض

مفاهيم مغلوطة.. ماذا يحدث عند أكل بياض البيض فقط وترك الصفار

ماذا يحدث بجسمك عند تناول البيض المسلوق يوميا ؟


عجة الخضار مع الخبز المحمص
 

سوف تحتاج:

1 بيضة (مخفوقة)
½ بصل (مقطع)
½ طماطم (مكعبات رقيقة)
½ فلفل حلو (مقطع شرائح رقيقة)
2 ملعقة كبيرة ذرة (مسلوقة)
1 ملعقة كبيرة زيت بذور السمسم
1 ملعقة صغيرة جبن مشكل (مبشور)
½tsp مزيج الأعشاب المجففة
حفنة من السبانخ الصغيرة (مفرومة)

 

البيض

كيف يمكن تحضيرها :

1-أضيفي جميع المكونات ، ما عدا الجبن ، في وعاء واخفقي جيدًا باستخدام شوكة أو مضرب خفق و ضعي الوعاء جانبًا.
2-الآن ، سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة و عندما يسخن الزيت ، يُسكب مزيج البيض في المقلاة ويُطهى حتى يتحول لون كلا الجانبين إلى اللون البني الذهبي.

3-بمجرد أن تنضج ، انقل البيضة إلى طبق وقدمي العجة مع خبز الحبوب الكاملة المحمص. يمكنك أيضًا إضافة البطاطس المهروسة والفاصوليا المسلوقة.
 

البيض طرق صحية الخبز المحمص عجة الخضار مع الخبز الجبن

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