أخبار التعليم| اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني.. وجامعة عين شمس تنظم زيارة لمتحف القوات الجوية..15 فبراير

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني.. اليوم



تنطلق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية اليوم الأربعاء 9 فبراير بعد أن ظهرت نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية قبل الفصل الدراسي الثاني ، حيث انطلقت المرحلة الأولى يوم السبت الماضي 5 فبراير ..

اليوم .. جامعة حلوان تتابع دورة تدريبية للعاملين حول التفكير الإبداعي



أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر فبراير 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

جامعة عين شمس تنظم زيارة لمتحف القوات الجوية.. 15 فبراير

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس زيارة إلى متحف القوات الجوية ، يوم الثلاثاء الموافق ١٥ فبراير، فى إطار التعاون بين جامعة عين شمس و قيادة قوات الدفاع الشعبى و العسكرى لتعزيز الانتماء والولاء للوطن.

اليوم.. اختتام فعاليات الدورة التدريبية لإعلام القاهرة في مجال تنظيم المؤتمرات|تفاصيل



تختتم وحدة الاتصال والخدمات الطلابية بالتعاون مع وكالة كلية الاعلام ، نهاية فعاليات الدورة التدريبية فى مجال تنظيم المؤتمرات والفعاليات والبرامج السياحية اليوم الاربعاء ٩ فبراير الجارى ويمنح الطالب المتدرب شهادة معتمدة .

اليوم.. جامعة عين شمس تنظم يوما لجامعة الطفل بالدراسات العليا والبحوث البيئية



تستضيف كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، اليوم، الأطفال المشاركين في المرحلة الجديدة من جامعة الطفل، والذى تنظمها جامعة عين شمس خلال الفترة ٦ - ١٧ فبراير ٢٠٢٢.