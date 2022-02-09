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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل قرار تخفيف الاجراءات الاحترازية في إوروبا مناسب في هذا التوقيت؟.. فؤاد عودة يجيب

أوميكرون
أوميكرون

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إنه منذ بداية متحور اوميكرون توفي نصف مليون شخص وأصيب أكثر من 130 مليون، حيث أنها تعتبر فترة قصيرة للإصابات، مشيرا إلى أن أوميكرون والمتحورات تنتشر بسرعة، وفي نفس الوقت لا يسبب أعراضا خطيرة.

وأضاف "عودة"، خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أنه يوجد الأن فى إيطاليا وبعض الدول الأوروبية تراجع كبير فى عدد الوفيات بالمتحور أوميكرون، موضحا أننا الأن فى مرحلة التعايش مع الفيروس، حيث انه حتي الأن تم تطعيم أكثر من 54% من سكان العالم، ويجب أن نصل إلى أكثر من 70%.

وتابع أن لكل دولة لها إجراءات إحترازية حسب الضغط على غرف العمليات المتواجدة بمستشفياتها، لافتا إلى أن هناك إجراءات صحية لها تأثير سياسي، ومن أجل ذلك تختلف من دولة إلى أخرى.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية ذات اليمين المتطرف تريد أن تنفتح تماما بدون استعمال الكمامة وإنتقاض التطعيم، متابعا أنه يجب استعمال الكمامة فى الأماكن المغلقة لأن الإنتشار قوي، حيث أن كل شخص يمكن أن يعدي 16 شخصا.

الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية متحور اوميكرون الدول الأوروبية تطعيم إستعمال الكمامة

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