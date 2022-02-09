فيفو تطلق أحدث هواتف أندرويد بسعر منافس ويعمل بتقنية 5G

كشفت شركة فيفو Vivo، عن هاتف أندرويد جديد صمم ليكون أحد أقوى هواتف 5G، والذي سيكون منافس لأجهزة سامسونج الحديثة بفضل مواصفاته القوية وسعره والمنافس.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يشترك هاتف فيفو الجديد Vivo T1 5G، في اسمه مع الهاتفين الآخرين من سلسلة T1 ولكنه يحمل مواصفات مختلفة.

مواصفات هاتف فيفو Vivo T1 5G

يشتمل هاتف فيفو Vivo T1 5G، على شاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.58 بوصة، وبدقة FullHD +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا، وتحتوي على نوتش لكاميرا السيلفي على شكل قطرة ماء، ويمتاز الهاتف بهيكل مصنوع من البلاستيك بأبعاد 164 x 75.9 x 8.3 ملميتر، ويزن 187 جراما.

وجاء هاتف فيفو Vivo T1 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق والماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية لصور السيلفي مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

,يدعم هاتف فيفو Vivo T1 5G، شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695، والمطور بتقنية 6 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحزم هاتف فيفو Vivo T1 5G، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقدرة 18 وات، تستمد الطاقة عبر منفذ USB-C، ويعمل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم Funtouch OS 12، والمعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11.

هاتف فيفو Vivo T1 5G

وتشمل المواصفات الأخرى بهاتف Vivo T1 5G، قارئ بصمات الأصابع على جانب الجهاز لإلغاء القفل بدون كلمة مرور، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، وراديو FM ودعم OTG وبطاقات SIM نانو مزدوجة مع وضع الاستعداد المزدوج.

ويتوفر هاتف فيفو Vivo T1 5G، في الأسواق الهندية بلونين في لونين هما الأزرق المتدرج، والأسود، مقابل سعر حوالي 200 دولارا (أي ما يعادل 3100 جنيه مصري)، لإصدار 4 + 128 جيجابايت، وبسعر 214 دولار (أي ما يعادل 3300 جنيه مصري)، لنسخة 6 + 128 جيجابايت، بينما يصل سعر الإصدار 8 + 128 جيجابايت 254 دولار (أي ما يعادل 3900 جنيه مصري)، على أن تبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في 14 فبراير الجاري.