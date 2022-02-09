عاجل
بطولة للشطرنج على مستوى جميع كلياتها.. جامعة عين شمس: ننظم أنشطة طلابية متنوعة خلال إجازة منتصف العام الدراسي‎‎ وتكشف فعاليات ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات المصري الإيطالي أليساندرو محمود يفوز بمهرجان الأغنية الإيطالية ويتأهل لـ يوروفيجن القناطر الخيرية تستعيد رونقها بتطوير 5 حدائق.. والرى تعظم الاستفادة السياحية منها سلطان بن أحمد القاسمي يشهد افتتاح الدورة السادسة لمهرجان "اكسبوجر" مكافحة الإدمان ومحافظ دمياط ينظمان ندوة آليات تطبيق قانون فصل العامل المتعاطي للمخدرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تطلق أحدث هواتف أندرويد بسعر منافس ويعمل بتقنية 5G

هاتف فيفو Vivo T1
هاتف فيفو Vivo T1 5G

كشفت شركة فيفو Vivo، عن هاتف أندرويد جديد صمم ليكون أحد أقوى هواتف 5G، والذي سيكون منافس لأجهزة سامسونج الحديثة بفضل مواصفاته القوية وسعره والمنافس.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يشترك هاتف فيفو الجديد Vivo T1 5G،  في اسمه مع الهاتفين الآخرين من سلسلة T1 ولكنه يحمل مواصفات مختلفة.

 

تسريبات مصورة تكشف تصميم ومواصفات هاتف فيفو العملاق vivo NEX 5

فيفو تطلق أحد أبرز هواتف أندرويد للعام الحالي

 

مواصفات هاتف فيفو Vivo T1 5G

يشتمل هاتف فيفو Vivo T1 5G، على شاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.58 بوصة، وبدقة FullHD +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا، وتحتوي على نوتش لكاميرا السيلفي على شكل قطرة ماء، ويمتاز الهاتف بهيكل مصنوع من البلاستيك بأبعاد 164 x 75.9 x 8.3 ملميتر، ويزن 187 جراما.

وجاء هاتف فيفو Vivo T1 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق والماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية لصور السيلفي مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

,يدعم هاتف فيفو Vivo T1 5G، شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695، والمطور بتقنية 6 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحزم هاتف فيفو Vivo T1 5G، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقدرة 18 وات، تستمد الطاقة عبر منفذ USB-C، ويعمل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم Funtouch OS 12، والمعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11.

vivo T1 5G in Starlight Black and Rainbow Fantasy
هاتف فيفو Vivo T1 5G

وتشمل المواصفات الأخرى بهاتف Vivo T1 5G، قارئ بصمات الأصابع على جانب الجهاز لإلغاء القفل بدون كلمة مرور، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، وراديو FM ودعم OTG وبطاقات SIM نانو مزدوجة مع وضع الاستعداد المزدوج.

ويتوفر هاتف فيفو Vivo T1 5G، في الأسواق الهندية بلونين في لونين هما الأزرق المتدرج، والأسود، مقابل سعر حوالي 200 دولارا (أي ما يعادل 3100 جنيه مصري)، لإصدار 4 + 128 جيجابايت، وبسعر 214 دولار (أي ما يعادل 3300 جنيه مصري)، لنسخة 6 + 128 جيجابايت، بينما يصل سعر الإصدار 8 + 128 جيجابايت 254 دولار (أي ما يعادل 3900 جنيه مصري)، على أن تبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في 14 فبراير الجاري.

vivo T1 5G goes official with 120Hz LCD and SD 695
هاتف فيفو Vivo T1 5G
فيفو هواتف 5G Vivo T1 5G هاتف فيفو الجديد سلسلة فيفو T1

موضوعات متعلقة

أول هاتف من إنفينيكس يدعم تقنية الجيل الخامس..مواصفات الرائد Infinix Zero 5G

أشهر خمس كلمات مرور شائعة الاختراق ينبغي تغييرها.. و 5 نصائح لإنشاء كلمة سر قوية

آبل تستعد للكشف عن أرخص هاتف آيفون يدعم شبكات 5G

آيفون 13 برو ينطلق بإصدارات فاخرة من «كافيار» لأولمبياد بكين.. صور

ترشيحاتنا

فساد قضائي.. تونس: تطورات مثيرة في ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي

كأس العالم للأندية.. تشكيل الجزيرة الإماراتي في مواجهة مونتيري المكسيكي

أبو العينين يوافق على مشروع قانون المجلس الصحي المصري.. ويوجه 5 تساؤلات هامة لوزير التعليم العالي

بعد 15يوما من التكليف.. شروط بيع عقارات المشروعات الصغيرة حال الترخيص المؤقت

رد سميرة محسن على الساخرين من معهد فنون مسرحية: تبرير لعدم نجاحهم|فيديو

الزراعة: 20 منشآة فى مصر معتمدة لتصدير الأسماك إلى روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار كبير يهز العاصمة الإماراتية أبوظبي |فيديو

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.. التعليم: المديريات ستعلنها بعد اعتمادها من المحافظين

طلب جديد من كيروش قبل مواجهتي السنغال المؤهلتين إلى كأس العالم

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس من هنا

موعد فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي القادمة في مونديال الأندية

كيروش يقرر استبعاد عنصرين من جهازه الفني الفترة المقبلة

مكالمة هاتفية كشفت السر.. كواليس عودة شيرين لزوجها حسام حبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد ماء الورد للبشرة والشعر والصحة ..تعرفي على طرق استخدامها

طريقة عمل الخبز الفرنسي في المنزل.. 9 أسرار لتحضيره مثل المحلات

قبل انطلاقه غداً .. التفاصيل الكلمة للدورة الثامنة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أمازيغية خطفت قلب الصعيدي.. من هي سمارة يحيى زوجة محمد أبو جبل؟ .. صور

فيديو

تهشم عدد من السيارات.. تفاصيل حادث بجوار سور نادى الشمس

الجمهورية الجديدة مواطنة ومساواة.. المستشار بولس فهمي إسكندر يرأس المحكمة الدستورية العليا.. فيديو

تمت سيطرت على الموقف.. تفاصيل انفجار عنيف هز مدينة أبو ظبي.. فيديوجراف

بعد شهرين طلاق.. كواليس عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ