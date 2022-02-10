10 فبراير.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام .. . “إذا كنت مولودا في يوم 10 فبراير فإن ذلك يعني أنك تتمتع بشخصية اجتماعية من الدرجة الأولى.. "

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن مولود يوم10 فبراير منظم ويحب المعارف وتبدي استعدادا للانفتاح على الآخرين، لكن تنشغل بأكثر من هدف مما يجعلك مشتتا أحيانا.

نصيحة لمواليد 10 فبراير

وقدّمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 10 فبراير قائلة: عام ٢٠٢٢ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر سيكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.