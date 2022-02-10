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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة محمد صلاح.. ليفربول يسعى للثأر من ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

فريق ليفربول
فريق ليفربول

يستضيف فريق ليفربول نظيره ليستر سيتي، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، للثأر من ليستر سيتي بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، وتقليص الفارق مع مانشستر سيتي متصدر ترتيب البريميرليج.

كان فريق ليفربول خسر أمام ليستر سيتي بهدف دون رد، في مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وانتظم النجم المصري محمد صلاح في تدريبات ليفربول أول أمس الثلاثاء، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وخسر منتخب مصر نهائي بطولة أمم إفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليستر سيتي أمس الأربعاء:" "من الواضح أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة، كان شيئا هائلا.. إن خسارة المباراة النهائية أمر صعب حقًا - يمكنني غناء تلك الأغنية أي قول ذلك باستمرار".

وأضاف: "لكن الخسارة بتلك الطريقة التي خسروا بها، الأمر صعب بشكل خاص وهذا ما شعر به أيضًا.. لذا نعم ، إنه سعيد بالعودة لكنه يشعر بخيبة أمل كبيرة أيضًا".

وتابع: "تحدثنا بوضوح عن البطولة وكل شيء وسنرى، سوف يتعامل مع ذلك بالطبع وآمل أن يكون اليوم أفضل بالفعل، ولكن أمس يمكن للجميع أن يرى أنه لا يزال في ذهنه النهائي".

وأردف: "هل يُوجد تصميم أكبر مما كان لدى مو بالفعل؟ التجربة دائمًا مثل لعب بطولة، وعدم معرفة إلى أين ستذهب ثم التأهل بأصعب طريقة ممكنة للنهائي ثم ضد المرشح الأول للفوز بالبطولة، خوض مباراة مثلما لعب منتخب مصر، كان نهائيًا رائعًا للغاية عندما تفكر في ما استثمره بالفعل من قبل كلا الفريقين، ومدى صعوبة القتال، خاصة مصر، كم قاتلوا بشدة للسيطرة عليههم في المباراة، تلك المواهب الرائعة من السنغال”.

وأكمل: “لذا، نعم ، كل هذا يساعد على المدى الطويل، ولكن لا أعتقد أن هناك مساحة كبيرة لمزيد من التصميم في ذهن مو، إنه مصمم للغاية واستخدام هذا النوع من الأشياء هو عمل لنا جميعًا”.

على الجانب الآخر، يطمح فريق ليستر سيتي في خطف الثلاث نقاط من ليفربول، لتحسين مركزه الكارثي في الدوري الإنجليزي.

 

ترتيب ليفربول وليستر سيتي:

 

يحتل فريق ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 61 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الـ 12 بـ 26 نقطة.

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