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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 29 حالة تعدي على 25 فدانا و3631 مترا في الإسماعيلية

خلال الازالة
خلال الازالة

أكد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، على عدم السماح بأى شكل من أشكال التعدى على الأراضى والتصدى بكل حزم من أجل الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

 

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة  الإسماعيلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات، بحضور نائب رئيس المركز والمدينة وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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أسفرت الحملة عن إزالة ١٥ حالة تعدى على ٣٦٣١ متر بولاية المحافظة بنطاق جمعية العاشر من رمضان بمركز ومدينة الإسماعيلية، حيث أنه تم بناء أسوار ومبانى غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان.

 

كما قامت الحملة بإزالة ١٤ حالة بمساحة ٢٥ فدان بولاية الزراعة بالمركز والمدينة حيث تم تبوير الأرض الزراعية.

 

وعلى الفور تمكنت الجهات المعنية من الازالة الفورية لكافة حالات التعدى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محافظ الإسماعيلية مدينة الإسماعيلية إزالة التعديات حملة مكبرة لإزالة التعديات حملة مكبرة جمعية العاشر من رمضان مركز ومدينة الإسماعيلية

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