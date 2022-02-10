عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كلب "ريان" الوفي.. سار وسط مشيعي جنازته ورابط أمام قبره| شاهد

كلب ريان الوفي..
كلب ريان الوفي.. سار وسط المشيعين لجنازته ورابط أمام قبره

لا تتوقف القصص والمواقف التي تشهد على وفاء الكلاب لأصحابها الغامضين أو المعروفين أو من تضامنت معهم قلوب الناس في كل بيت عربي وربما عالمي، كقصة الطفل ريان المغربي الذي لقي مصرعه داخل بئر بضواحي مدينة شفشاون شمالي المغرب بعد بقائه فيه لمدة 5 أيام متواصلة وسط محاولات جلية لإنقاذه. 

مبروك عطية: الدعاء لم يستجب لإنقاذ الطفل ريان لأنه افتقر شروطه

الأيام الخمسة لـ ريان..شاهد عيان يروي اللحظات الأخيرة في حياة طفل البئر

وكشف أحد أفراد الأسرة، فى تصريحات لوسائل الإعلام، أن الطفل ريان المغربي لم يكن محط استحسان وحب من أهل القرية فقط، بل كانت له علاقة طيبة مع العديد من الحيوانات في المنطقة، ومنهم هذا الكلب الذي ظل مرابطاً بين الناس أثناء تشيع جنازته وبعدما غادروا ظل هو يحرس قبره وعينيه ملئية بالدموع وتبدو على وجهه الملامح الحزينة المنكسة. 

 

وأضاف أحد أفراد الأسرة أن الطفل ريان لم يكن يتعامل مع الكلب الأسود الذي لم يفارقه حتى بعد موته لكنه - رحمه الله- كان يربي عنزة هي الأخرى، وكانت تتبعه في أي مكان مشى إليه، ما يميز ريان عن باقي أطفال القرية.

كلب ريان الوفي

وأثارت واقعة سقوط ريان في البئر تعاطفا عربيا ودوليا، حيث شهدت أحداث التنقيب والحفر لإخراجه من البئر بإزالة أكثر من 750 ألف طن من الأتربة، متابعة دولية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والقنوات التلفزيونية عبر العالم.

كلب ريان الوفي

جدير بالذكر أن العديد من الحوادث المماثلة أظهرت وفاء منقطع النظير من الكلاب إذ إن بعضها أبدى حُزناً شديداً وانهياراً عند دفن صاحبه.

كلب ريان الوفي


والكلاب لا يُمكنها أن تتعلق إلا بمَن يُحبها بصدق ويهتم بها بكل تفان، وهذا الأمر يعكس أخلاقاً متميزة لدى الراحل الطفل ريان المغربي.

قصة الطفل ريان ريان وفاء الكلاب مدينة شفشاون الطفل ريان

ترشيحاتنا

بيع الهوا.. سر تزييف مداخلة الدكتور مجدي يعقوب وقرار الأعلى للإعلام

كلب "ريان" الوفي.. سار وسط مشيعي جنازته ورابط أمام قبره| شاهد

دعاية على الفيسبوك.. الداخلية تسقط أخطر مزور للأختام والأوراق الرسمية

كيفية حصول الأجنبية على الجنسية المصرية |خدمات

نيفين جامع: نأمل في الخروج بقرارات إيجابية تعزز مكاسب العمل الاجتماعى العربي

العراق.. هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب محافظة واسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

قد يحدث مستقبلا.. محامي شيرين يحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب

اعترافات قاتلة طفلها في الجيزة: رضعته وبعدها خنقته علشان أنتقم من أبوه| خاص

قراران جمهوريان.. زيادة في رأس مال بنك التنمية الأفريقي

نص اعترافات متهم في كتائب حلوان بعد إحالته للمفتي: قتلت ضابط شرطة

شيرين عبد الوهاب تنفي رجوعها.. ووالد حسام حبيب ساخرا: محدش قالي|القصة الكاملة

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

بعد تعرضه لحادث خطير.. ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت

أثناء تصوير برنامج.. نجاة ممثل شهير من بين فكي تمساح مفترس|شاهد

فيديو

فيديو .. حكاية الطفل ياقوت الذي تبرع بالنخاع الشوكى لإنقاذ شقيقته

هاجمه أسد.. أشرف الحلو يكشف سبب وفاة كبير مدربي الأسود 

الفريق سعد الدين الشاذلي.. 11 عاما على رحيل بطل تخطيط حرب أكتوبر

فيديو.. القدر ينقذ طفلي شبرا الخيمة من الموت.. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ