ليبيا.. مجلس النواب يزكي ترشيح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تلقيه رسالة من المجلس الأعلى للدولة بتزكية ترشيح وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا لمنصب رئيس الحكومة، فيما يعقد مجلس النواب اليوم جلسته للتصويت على اختيار رئيس للحكومة.

صوت مجلس النواب الليبي خلال جلسته اليوم الخميس بالأغلبية لصالح تعديل الفقرة 12 من المادة 30 للإعلان الدستوري، بحيث تحل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نهائياً.

وأحال مجلس النواب الليبي مشروع الدستور المعدل إلى مفوضية الانتخابات للاستفتاء عليه.

كما صوت أعضاء مجلس النواب الليبي لصالح صياغة قانوني الانتخابات والاستفتاء على الدستور، بالاتفاق بين مجلسي النّواب والأعلى للدولة.

وقالت وسائل إعلام محلية في ليبيا، إن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة تعرض لمحاولة اغتيال في العاصمة طرابلس.

وذكرت قناة "المرصد" الليبية أن سيارة الدبيبة تعرضت لإطلاق نار، حيث أصيبت السيارة بـ3 طلقات نارية.

وأضافت أن النائب العام الليبي يباشر الآن التحقيق في حادث إطلاق النار على سيارة الدبيبة، لافتة إلى أنه لم يصب بأي أذى وأنه الآن في مكان آمن.

وفي وقت سابق، أكد الدبيبة أنه لن يسمح بقيام مرحلة انتقالية جديدة، وأنه لن يقبل بقيام سلطة "موازية"، في إشارة إلى جلسة مرتقبة للبرلمان الخميس لاختيار رئيس جديد للحكومة.

وقال الدبيبة في كلمة متلفزة ليل الثلاثاء "شعبي، أخشى عليكم مما تسعى إليه الطبقة السياسية المهيمنة على البلاد لسنوات". واعتبر أن هذه الطبقة "تجرنا مجددا إلى مربع الانقسام (...)، لن نسمح بمراحل انتقالية جديدة أو بسلطة موازية، ولن نتراجع في الحكومة حتى الانتخابات".

وشدد على أن حكومته "مستمرة في عملها إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة".

واستمع مجلس النواب الاثنين إلى البرنامج الحكومي لمرشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديد (فتحي باشاغا وخالد البيباص)، وحدد المجلس يوم الخميس المقبل موعدا لجلسة التصويت على اختيار أحدهما للمنصب.