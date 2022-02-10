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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رياضي يهوى التصوير.. من هو عريس نور عمرو دياب ؟

خطيب نور عمرو دياب
خطيب نور عمرو دياب

بعد أقل من ستة أشهر، تستعد  نور عمرو دياب للزواج قريباً من حبيبها كيران ، واللذان أعلنا خطبتهما في شهر أغسطس الماضي ونشرت نور عبر حسابها على أنستجرام صورها مع خطيبها وأعلنت رسمياً خطبتها، ثم فاجئت أول أمس متابعيها باستعدادها للزفاف قريبا من خلال صور جديدة على انستجرام . 

نشرت ابنة عمرو دياب صور جديدة لها على انستجرام، وظهرت نور عمرو دياب ، مع خطيبها وهو يقدم الخاتم لها وعلقت قائلة : " الجنة على الأرض حاليًا… في وضع التخطيط لحفل الزفاف ". 

نور عمرو دياب 

من هو عريس نور عمرو دياب ؟ 

بعد انتشار خبر زواج ابنة عمرو دياب، بدأ الكثير يتساءلون على مواقع التواصل الإجتماعي، من هو عريس نور عمرو دياب ، خاصة وأن نور تعيش منفصلة عن والديها في لندن منذ سنوات طويلة، ولا تعتمد عليهما حتى من الناحية المادية كما قالت في تصريحات سابقة لها . 

خطيب ابنة عمرو دياب الذي يستعد للزواج منها قريباً، اسمه كيران وودورد، وهو شاب بريطاني من أصول إفريقية وتحديداً من غانا، ويعيش كيران في المملكة المتحدة منذ سنوات طويلة .

كيران خطيبة نور

يعمل كيران عريس نور عمرو دياب في مجال الرياضة، فهو مدرب بوكسينج ، كما أنه مدرب لياقة بدنية، ويهتم بالرياضة بشكل كبير في حياته الشخصية والعملية . 

وبعيداً عن عمله بالرياضة، فإن كيران خطيب نور عمرو دياب يهوى التصوير الفوتوغرافي ، وفي حسابه على انستجرام، كتب كيران عن نفسه في الخانة التعريفية الخاصة به ، أنه يحب التقاط الصور وتحديداً صور نور عمرو دياب، حيث يحرص على التقاط الور لها بشكل مستمر وينشرها على حسابه وحسابها أيضاً. 

كيران خطيب نور عمرو دياب يملك حسابين على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، الحساب الأول شخصي ولديه حوالي ألفي متابع، والحساب الثاني  خاص بالصور التي يلتقطها خاصة وأنه من عشاق التصوير.

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نور عمرو دياب لخطيبها : لا يمكنني الأنتظار حتي أتزوجك

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يستعدان للزواج| نور عمرو دياب مع خطيبها في السينما

خطيب نور عمرو دياب

زواج نور ابنة عمرو دياب

في أغسطس الماضي، نشرت نور عمرو دياب، مقطع فيديو مباشرا عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور إنستجرام، كشفت من خلاله عن خطبتها لشخص لم تكشف هُويته، وتحدثت في الفيديو لمحبيها ومتابعيها عن تفاصيل خطبتها مؤخرا.

وقالت نور عمرو دياب ، في الفيديو إنها تجهز عش الزوجية مع خطيبها، وتقوم بشراء أغراضها خلال الفترة الحالية، وألمحت أن خطيبها أفريقي بريطاني، ولم تكشف عن شخصيته.

كما نشرت  نور عمرو دياب ، صور سابقة مع خطيبها و علقت قائلة : " لا يمكنني الانتظار حتي أتزوجك ". 

 

نور عمرو دياب وخطيبها
نور وكيران
كيران
كيران خطيب ابنة عمرو دياب
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