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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تجتمع بأعضاء عمومية القابضة للاستثمار لإحياء صناعة السينما

صدى البلد

اجتمعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بأعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية بحضور مجلس الإدارة. 

وفي بداية الاجتماع، رحبت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم بأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة مؤكدة أن الجميع يعمل بجدية وإخلاص لبدء مزاولة نشاط الشركة، وأثنت على ما تم إنجازه في الفترة الماضية من إجراءات لتفعيل واستثمار أصولها وتمثل فى الانتهاء من اللائحة التأسيسية، وإصدار سجل تجاري للشركة وإنشاء مقر لها.

حصر دقيق

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم إن وزارة الثقافة نجحت للمرة الأولى في تاريخها في تأسيس شركة قابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، ووجهت بضرورة استمرار العمل الجاد للانطلاق بالثقافة المصرية وجميع ألوان الفنون إلى آفاق أرحب تأكيدًا لريادة الوطن وتهيئة المناخ للفنانين وللمبدعين لضمان تدفق وغزارة كافة أشكال الإنتاج الثقافى والفني، لافتة إلى أنها جسرًا للشراكة مع المبدعين ومستثمري القطاع الخاص في الصناعات الإبداعية، وأشارت إلى ضرورة إعداد قوائم مالية مجمعة ومنضبطة، مع مراعاة المحددات الحاكمة لتطبيق الميكنة والتنظيم الإداري الخاص بها، أسوة بالشركات القابضة الأخرى، والانتهاء من الحصر الدقيق لأصول الشركة. 

وكان الاجتماع قد شهد مناقشة عدة موضوعات منها الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وقانون 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ، وتم استعراض ما تم من إجراءات لتأسيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية تمهيداً لممارسة نشاطها في المرحلة المقبلة، إلى جانب تناول أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الثقافة لمراجعة الحصر الفعلي لأصول الأستديوهات والسينما والأفلام تمهيداً لنقلها إلى الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية لإدارتها واستثمارها.

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مراكز ربحية

وقام مجلس الإدارة بعرض رؤية عمل الشركة القابضة في المرحلة المقبلة والتي تتضمن أن تكون الشركة القابضة صانع للسوق الثقافية والسينمائية والتراثية وأن تعمل على تحويل الأصول الثقافية من مراكز تكلفة إلى مراكز ربحية للارتقاء بمساهمتها في الناتج القومي وإثراء الهوية المصرية الأصيلة وتحفيز منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تدعم التأثير الفاعل للقوي الناعمة لمصر في محيطها الإقليمي والدولي مع الالتزام برؤية مصر 2030 والقطاعات الإبداعية المستهدفة التي تم تحديدها مع التركيز على السينما والحرف التراثية كمرحلة أولى.

توجه عام

يذكر أن تأسيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، جاء بعد إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1432 لسنة 2019 والخاص بتشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، ليواكب التوجه العام للدولة الهادف إلى رعاية الثقافة ودعم صناعة السينما واستثمار الإبداع في تحقيق محاور التنمية المستدامة مع الحفاظ على المستوى الفني من خلال محتوى يعكس قيمة الحضارة المصرية ويصون الهوية حيث تعمل الشركة على النهوض بالمستوى الفني وإعادة إحياء صناعة السينما وإعادة هيكلة المنظومة الثقافية في مصر.

إيناس عبد الدايم الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الشركة القابضة للاستثمار المجالات الثقافية والسينمائية صناعة السينما

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