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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتحه الفقي أمس|مقتنيات معرض محمد حسنين هيكل في مكتبة الإسكندرية

محمد حسنين هيكل
محمد حسنين هيكل

افتتح الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، أمس الثلاثاء، معرض «محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة»، بمبنى المكتبة الرئيسى، بحضور السيدة هدايت تيمور، حرم الراحل الكبير محمد حسنين هيكل، وأبنائه علي وأحمد وحسن وأسرهم ولفيف من الشخصيات العامة الإعلامية والسياسية، وذلك ضمن مشروعات المكتبة المستمرة لتوثيق تراث الأعلام المصرية.


وقد أكد الدكتور مصطفى الفقى؛ إن الأستاذ هيكل ظاهرة لا تتكرر كثيرا، فهو جمع بين أن يكون أديبا روائيا وسياسيا محنكا ومفكرا استراتيجيا، وحمل من سمات العباقرة الكثير، مضيفا: «كان بالنسبة لى مدرسة، وقد كانت ثقافتنا السياسية مستمدة من مقاله فى جريدة الأهرام «بصراحة».

تحليل عميق


وأوضح «الفقى» إن تاريخ «هيكل» ارتبط بشخصيات كثيرة، بدأت من قبل ثورة ٢٣ يوليو، وبعد الثورة التقى بكل رؤساء مصر، واستمعوا إليه وتحاوروا معه، وهو ما لم يُتَحْ لأى كاتب فى المنطقة عربية، وذلك لما لديه من قدرة على فهم الأشياء والأشخاص وتحليل عميق وفهم ما وراء السطور وشجاعة وطنية.

ذاكرة طويلة


وأشار «الفقى» إلى اعتزاز مكتبة الإسكندرية باستقبال مقتنيات هيكل، تم نقل مكتبته الشخصية إلى داخل مكتبة الإسكندرية، وقام فريق عمل من المكتبة بعمل محاكاة لوضع الكتب والمكتبة كما هى الأجواء بشقته فى الدقى، وتدشين أول معرض وثائقى للراحل، فهو شخصية سوف تظل فى الذاكرة طويلا، قائلا: «المكتبة تعتبر هيكل مازال حيا حتى الآن».

تراث صحفي


وعبرت هدايت تيمور؛ عن سعادتها وأسرة محمد حسنين هيكل لإقامة المعرض، الذى تم بجهد كبير من مكتبة الإسكندرية، مؤكدة أنه يوم افتتاحه يوافق مرور ٨٠ عاما علي تعيين هيكل في صحيفة الايجبشيان جازيت.


وأشارت «تيمور» إلى أن تراث «هيكل» هو جزء من التراث الصحفى المصرى والعربى وأصبح بعهدة المكتبة الأن، ليستقبل زواره كما كان دائما فى حياته، وبين أيادى جمهوره العربى، مضيفة أن أوراق عمله على مدى السنوات هى جزء من تاريخ مصر التى شهد عليها الراحل.


يذكر أن المؤتمر الخاص بالمعرض شهد فى بدايته عرض فيلم تسجيلى مدته أربع دقائق حول الكاتب الراحل ومحتويات المعرض، وعقب ذلك افتتح المعرض وتجول الحاضرون به للتعرف على محتوياته.

مقتنيات الراحل


يضم معرض محمد حسنين هيكل نحو ٤٠٠٠ كتاب تشمل إصداراته فى طبعاتها المختلفة، ومجموعة من متعلقات الصحفى الكبير الشخصية، بالإضافة إلى مجموعة هامة من مقتنيات الراحل تتضمن عددا من الخرائط التاريخية النادرة لمصر، وبعض الوثائق المكتوبة بخط يد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وعدد من مسودات كتب هيكل، ومسودات عموده الشهير بالأهرام «بصراحة» بخط يده.

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وقد حضر تدشين المعرض المهندس إبراهيم المعلم والفريق عبدالعزيز سيف الدين ومحمد فائق وجميل مطر ومنير فخري عبدالنور وايمن الصياد واحمد الجمال وحسين عبدالغني ومحمد عبداللاه ود. أيمن السيد فؤاد ، ود. هدى عبد الناصر وعمرو الشوبكي وشريف عامر وعبدالله السناوي وجمال فهمي واميرة ابو المجد وبحيي قلاش وغادة حمودة واحمد طلال سلمان ومحمد شعير وإبراهيم منصور وعماد الدين حسين.

محمد حسنين هيكل مصطفى الفقي مكتبة الاسكندرية تراث الأعلام المصرية جمال عبدالناصر

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