الأمم المتحدة: مازلنا نعترف بالدبيبة رئيسا للحكومة في ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها لا تزال تعترف بعبد الحميد الدبيبة، رئيسا للحكومة في ليبيا، رغم تزكية مجلسي النواب والدولة الليبيين، وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، رئيسا جديدا للحكومة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريح نقلته وكالة “فرانس برس” إن المنظمة الدولية لا تزال تدعم عبد الحميد الدبيبة بوصفه رئيسا للوزراء في ليبيا.

وسُئل دوجاريك خلال مؤتمره الصحافي اليومي عما إذا كانت الأمم المتحدة لا تزال تعترف بالدبيبة رئيسا للوزراء، فأجاب "نعم".

ورحبت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في وقت سابق، بتكليف مجلس النواب لوزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، يتولى رئاستها خلفًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، في بيان، إن "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ترحب وتؤيد قرار البرلمان الليبي الصادر اليوم الخميس، الموافق 10 فبراير 2022، بتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة".

وأعرب الجيش الليبي عن أمله في أن تتولى الحكومة الجديدة قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل، وذلك بالعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية على فرض هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها وحماية المؤسسات السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون.