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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجريمة يواصل في الصدارة.. تعرف على إيرادات الأفلام أمس بدور السينما

الجريمة
الجريمة

نجحت الأفلام السينمائية المتنافسة في ماراثون «منتصف العام»، في تحقيق إيرادات جيدة، أمس، حيث حققت الأفلام الـ8 إجمالي مليون و357 ألف جنيه.

 

وواصل فيلم «الجريمة» تصدره للإيرادات محققًا 423 ألف جنيه، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد جمعة، محمد أبوداوود، نبيل عيسى، محمد الشرنوبي، عن قصة وإخراج شريف عرفة.

 

الفيلم يصنف «سيكودراما- تشويق»، حيث يحتوي على بعض مشاهد العنف والجريمة ولهذا السبب تم منحه تصنيفا عمريا من جانب جهاز الرقابة على المصنفات الفنية «+16».

 

وجاء في المركز الثاني فيلم «حامل اللقب»، بتحقيق إيرادات 404 آلاف جنيه فقط، والعمل من بطولة هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، ويدور حول شخصية «لاعب كرة قدم»، يجسدها الفنان هشام ماجد، كما تقدم الفنانة دينا الشربينى شخصية زوجته في أحداث الفيلم، ويحدث بينهما مفارقات كوميدية، من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى، يليه فيلم «من أجل زيكو»، بطولة كريم محمود عبدالعزيز ومنة شلبي، وحقق 339 ألف جنيه، من تأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته الفنان محمد محمود وعمرو عبدالجليل ومحمود حافظ ورانيا منصور وكارولين عزمي.

 

يليه «تماسيح النيل» محققًا 57 ألف جنيه، بطولة مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابلسى، بدرية طلبة، شريف حسني، لما كتكت، وعدد آخر من الفنانين وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز، ثم فيلم «11:11» الذي اكتفى بـ80 ألف جنيه فقط محتفظا بالمركز الخامس في هرم الإيرادات.

 

ويشارك الفنان إياد نصار البطولة مع كل من الفنانة غادة عادل ومحمد الشرنوبي وهند عبدالحليم وإنجي المقدم وعمر الشناوي ومعتز هشام ونور إيهاب، تأليف ياسر عبدالباسط، إخراج كريم أبوزيد، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حول فكرة القدر والصدفة ودوريهما في حياة الإنسان، حيث يقع الحدث الرئيسي بالفيلم في الساعة «11 و11» دقيقة، وفي هذا التوقيت يحدث شىء لا يتوقعه شخص لإحدى الشخصيات الخمسة الرئيسية بالفيلم ما يقلب حياتهم رأسا على عقب.

 

وحقق فيلم «معالي ماما» في أول ليلة عرض 33 ألف جنيه، بطولة بشري ومحمود الليثي، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وعدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد على رزق، وشريف باهر، وطاهر ابو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال وإخراج أحمد نور.

 

يليه فيلم «قمر 14»، بـ11 ألف جنيه، من بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد على، محمد علاء، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، ومن إخراج هادي الباجوري.

 

إيرادات ضعيفة للكاهن:

ثم فيلم «الكاهن»، الذي اكتفى بـ6233 جنيها فقط، بطولة الفنانة درة، إياد نصار، فتحي عبدالوهاب، محمود حميدة، حسين فهمي، جمال سليمان، محسن محيي الدين، أحمد فؤاد سليم، وحنان سليمان، من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبولبن.

الجريمة فيلم الجريمة منتصف العام احمد عز تماسيح النيل

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