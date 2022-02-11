إصابة 13 في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

قررت نيابة الفيوم، انتداب المهندس الفني بمرور الفيوم لإعداد تقرير عن حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق الفيوم القاهرة الصحراوي وإصابة 13 شخصا بإصابات متفرقة تم نقلهم إلي مستشفي الفيوم العام للعلاج.



تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مرفق إسعاف الفيوم بالحادث.



وتبين من التحريات انقلاب سيارة أجرة بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلي عدم سيطرة قائدها علي عجلة القيادة تسبب في انقلابها علي جانبي الطريق وإصابة 13 شخصا بإصابات متفرقة.

تم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام للعلاج.



وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق.