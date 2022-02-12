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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي البيك أب.. فورد تختار 22-2-2022 موعدا لانطلاق نسخة رينجر رابتور 2023

لمحبي البيك اب ..
لمحبي البيك اب .. فورد تختار موعد انطلاق نسختها رينجر رابتور

تعتبر السيارة فورد رينجر رابتور أحد اقوى السيارات التي تنتمي إلى فئة البيك اب الرياضية، والتي احتلت مكانة كبيرة داخل السوق العالمي، لما تتمتع به من قدرات قوية، إلى جانب التجهيزات الداخلية، بالاضافة لقدراتها المميزة على التعامل مع الطرق الوعرة.

لمحبي البيك اب .. فورد تختار موعد انطلاق نسختها رينجر رابتور

ويبدو ان شركة فورد تستمر في تشويق محبي هذه النسخة، بعد أن نشرت قناة Ford News Europe مقطع فيديو بواسطة موقع YOUTUBE، ولمدة 40 ثانية فقط تستعرض من خلالة انطلاقات رينجر رابتور 2023، وهي تخوض جولة سريعة على احد الطرقات الجافة ذات التضاريس المتغيرة.

لمحبي البيك اب .. فورد تختار موعد انطلاق نسختها رينجر رابتور

فورد تختار موعد انطلاق نسختها رينجر رابتور 2023

 

حيث ظهرت رينجر رابتور 2023 وهي تستعرض انظمة التعليق الخاصة بها، مع امكانية المناورة اثناء التسارع، إلى جانب قدرات الانطلاق، بينما اعلنت فورد عن موعد الكشف عن هذه النسخة لتختار يوم 22 من فبراير للعام الجاري 2022.

لمحبي البيك اب .. فورد تختار موعد انطلاق نسختها رينجر رابتور

ومن المفترض أن تضم السيارة رينجر رابتور 2023 محرك سداسي الاسطوانات طراز V ايكوبوست مقترن بشاحن توربيني، من المحركات المرشحة المحتملة، من خلال محرك بسعة 2700 سي سي مستعار من برونكو، أو محرك اخر من إكسبلورر سداسي الاسطوانات ايضا سعة 3000 سي سي.

لمحبي البيك اب .. فورد تختار موعد انطلاق نسختها رينجر رابتور

وعلى الرغم من ظهور السيارة رينجر رابتور بالعديد من التويهات، ولكن تعتمد على واجهة أمامية ذات شبكات متعددة الفتحات الهوائية، مع مصابيح تحتوي على اضاءة LED، بينما ترتكز على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي فريد، مع عجلات بنقوش بارزة وغائرة تمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة.

فورد رينجر رابتور تقنية الفيديو رينجر رابتور 2023

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