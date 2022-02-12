راغب علامة يروي تفاصيل اتهامه بالسرقة في باريس.. ويؤكد: ربنا أنقذني وأسرتي من انفجار بيروت

حل الفنان اللبناني راغب علامة، ضيفا على برنامج "حبر سري"، الذي تقدمه الإعلامية "أسما

إبراهيم"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

راغب علامة: أشفقت على جورج قرداحي بعد تعيينه وزيرا للإعلام| فيديو

قال راغب علامة: "عندما تم تعيين جورج قرداحي كوزير؛ كلمته قولت له مش عارف أقولك ربنا يوفقك ولا أشفق علي"، لافتا إلى أن: "جورج قرادحي كان واثقا أنه شخصية محبوبة في الخليج كإعلامي، لكن لم تسر معه في السياسة، ولا أتمنى الذي حدث معه مع أي شخص، وكان ينبغي ألا يتحدث في هذا الموضوع".

راغب علامة : "عمرو دياب منافس مش عدوي ومراتي وولادي بيسمعه في السهرات.. فيديو

قال النجم اللبناني راغب علامة، إن ترويجه لأغاني الهضبة عمرو دياب من سمات علاقات الفنانين الكبار وهذه من التعاملات التي يعشقها، مضيفا: "عمرو دياب أو غيره منافس مش عدو ودي شيء يخلي في استمرارية للفنان، وأنا ومراتي وعيالي نسمع اغاني عمرو دياب وفي السهرات".

راغب علامة: أتمنى تحقيق هذا الحلم في 2022.. فيديو

وكشف الفنان اللبناني راغب علامة، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية "أسما إبراهيم"، على قناة "القاهرة والناس"، عن الهدف الذي يطمح إلى تحقيقه في 2022.

كنت بعيط بالليل.. راغب علامة يروي تفاصيل اتهامه بالسرقة في باريس.. فيديو

وروى "علامة"، تفاصيل اتهامه بالسرقة في باريس، قائلا: "في سنة 1982 كنت لسه مبتدئ وكان عندي 20 سنة، وكنت بغني في باريس، والوضع كان صعب ماديا، الفلوس لم تكن تكفي الأكل والنوم، لكن كان لدي إصرار على النجاح".

راغب علامة : ربنا أنقذني أنا وعيالي من انفجار بيروت واحنا والمشاكل بقينا أصحاب

أكد النجم اللبناني راغب علامة، أنهم منذ طفولتهم في لبنان ويروها بلد بها مشاكل وكبروا وكبرت معهم المشاكل وسبب المشاكل هو تركيبتها ومكانها الجغرافي، ومزح قائلا: "المشاكل كثرت في لبنان واحنا والمشاكل بقينا اصحاب، والبلد غير مستقرة ولكن الحياة لازم تمشي واحنا اكثر ناس تأذينا مما حدث".

