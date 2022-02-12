نجوم المنتخب على عتبة أوروبا.. ماذا قال لاعبو مصر عن عروض الإحتراف؟

خرج الكثير من اللاعبين المصريين إلى أوروبا عبر الأجيال، لكنها لم تصل إلى حد الاحتراف الحقيقي، أو الاستمرارية في الاحتراف، ولم تمتلك التجارب أبدًا حضورًا مكثفًا أو ظهورًا لافتًا، وفي آخر أجيالها وأفضلها ربما، خرج لاعبون مثل ميدو وحسام غالي ومحمد شوقي وإبراهيم سعيد وعمرو زكي ومتعب وأحمد فتحي وجدو، وتفاوتت مسيرة كل منهم عن الآخر.



لكن الصفة المشتركة التي عرفها العالم عن اللاعب المصري في هذه الرحلات هي الاستهتار وعدم الاحترافية، عمرو زكي وتهربه من ويجان، حسام غالي وإلقاء تيشيرت توتنهام، متعب وعدم التزامه بتعاقده مع بريستول سيتي، وغيرها من التصرفات غير المسئولة، قبل أن يظهر محمد صلاح الذي أبهر العالم بمهاراته والتزامه، ومحمد النني الملتزم مع ارسنال، وأحمد حجازي وتريزيجيه ومرموش وغيرهم من اللاعبين الجادين.



وعقب تقديم أداء مميز لمنتخب الفراعنة في كأس أفريقيا، انتشرت اخبار عن تلقي عدد كبير من لاعبي المنتخب عروض احتراف في أندية كبرى حول العالم.

أبو الفتوح ينتظر ليفربول بعد سويسرا والبرتغال



اكد ظهير أيسر منتخب مصر ونادي الزمالك أحمد أبو الفتوح، أنه تلقى عروض للاحتراف في البرتغال وسويسرا، لافتًا إلى أن ما وصله لا يلبي طموحه للرحيل عن نادي الزمالك.

وأوضح: "بالتأكيد لا أريد الانتقال مباشرةً إلى ليفربول أو ريال مدريد، لكن لو وصلني عرض مثل أياكس سأوافق بالتأكيد، وأعلم أن الزمالك لن يرفض أي عرض سيصل لي إذا كان مفيد ماديًا".

واختتم: "إذا لم يصلني عرض من نادِ كبير فبقائي في الزمالك سيكون أفضل"، رافضا مناقشة تلك العروض وطلب تأجيل الاحتراف حتي نهاية الموسم في ظل رغبته في حسم لقب دوري أبطال أفريقيا قبل الرحيل، تقديرا منه لجمهور الزمالك والكيان الذي صنع اسمه.



ابو جبل يطلب 60 مليون للبقاء في الزمالك

من ناحية أخرى طلب محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك والمنتخب الوطني من إدارة الزمالك منحه 15 مليون جنيه في الموسم بدون ضرائب ، مقابل تجديد تعاقده مع الزمالك الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق للحارس التوقيع لأي نادي بداية من يناير الماضي.

ورصدت إدارة الزمالك مبلغ 12 مليون جنيه في الموسم الواحد للحارس مقابل التجديد ، الا ان الحارس رفض العرض وطلب زيادته الي 15 مليون جنيه في الموسم الواحد، وان يكون العقد لمدة 4 مواسم.

وتلقي محمد أبو جبل عدة عروض مؤخرا في مقدمتها عرضا من السعودية، وآخر من الامارات، عقب تألقه مع المنتخب الوطني في بطولة الأمم الافريقية.

أحمد سيد زيزو محط اهتمام فرنسي

أحمد سيد «زيزو» عرضا من جانب أحد الأندية الفرنسية التى أبدت اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب بعد تألقه مع منتخب مصر فى بطولة أمم إفريقيا.

ويعتبر زيزو 26 عاما، بديل محمد صلاح فى منتخب مصر، وقيمة الشرط الجزائى فى عقده مع الزمالك تبلغ 1.7 مليون يورو، الأمر الذى يسهل انتقاله لأحد أندية الدورى الفرنسى.

في نفس السياق، ابدى أحد الأندية الانجليزية، اهتماما باللاعب، واكدت تقارير أن أحد أندية الوسط الإنجليزية يستعد لتقديم عرضا للزمالك للحصول على خدمات زيزو بداية من الموسم المقبل.

محمد شريف المهاجم المخيف



مهاجم النادي الأهلي تلقي خلال الأيام الماضية عرض من نادي طرابزون سبور التركي، على خلفية تألقه مع القلعة الحمراء، حيث لم يشارك سوى دقائق معدودات مع المنتخب الوطني.

وعلى الرغم من نفي النادي الأهلي وصول عرض رسمي أو شفوي لضم اللاعب، إلا أن الأيام المقبلة قد تشهد وصول عرض مالي كبير من النادي التركي، وفقا لما كشفت عنه الصحافة التركية.

أكرم توفيق تجميد مؤقت

كشف عبد العزيز توفيق، لاعب إنبي السابق وشقيق الظهير الأيمن للأهلي ومنتخب مصر، عن تلقي أكرم عدة عروض خارجية، موضحا ان هناك عروض تركية وأخرى خليجية، إلا أن أكرم لا تفرق معه العروض، لأنه يشعر بقيمة النادي الأهلي، ويرى أن يلعب في نادي كبير ورفض عروض احتراف كثيرة بسبب حبه للأهلي.

وأضاف أن هناك عروضا كثيرة ترغب في اللاعب، ربما توقفت مؤقتا بسبب الإصابة، لكنه اشترى الأهلي ورفض الرحيل الا بموافقة إدارة القلعة الحمراء.