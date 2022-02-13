اقتصاد الإمارات| "سيدات أعمال عجمان" يعزز تعاونه مع وفد كازاخستاني

بحث مجلس سيدات أعمال عجمان ، التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، مع وفد من جمعية سيدات الأعمال في كازاخستان برئاسة روشان سارسنباييفا رئيسة الجمعية ، آفاق التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات والإطلاع على أفضل الممارسات، و إمكانية المشاركة في الفعاليات والمعارض المتخصصة التي ينظمها البلدان.

جاء ذلك خلال استقبال مجلس سيدات أعمال عجمان للوفد في مركز عجمان لريادة الأعمال بحضور الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان وعدد من عضوات مجلس سيدات أعمال الإمارات .

وأكدت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية " وام"، أهمية اللقاء ودوره في تعزيز التعاون المشترك بين مجلس سيدات أعمال عجمان وجمعية سيدات الأعمال في كازاخستان، من خلال الشراكة في مجالات التدريب والتأهيل وتسليط الضوء على أفضل الممارسات لدعم مشاريع سيدات ورائدات الاعمال في البلدين.

وقدم مجلس سيدات أعمال عجمان عرضا حول أبرز مبادراته ومشاريعه ، حيث إطلع الوفد على أبرز مبادرات العام 2022 ومنها مبادرة "رفوف" ومبادرة "ريوقي" ومبادرة "سيارتي" ومبادرة "إماراتي جميلة" ومبادرة "إزرع وإحصد" و مبادرة "نقطة بيع"، وكذلك مبادرة "عيادة الأعمال" ومبادرة "المنصة الرياضية".

كما اطلع الحضور على خطة عمل المجلس في معرض إكسبو 2020 دبي واستفادة عضوات المجلس من الحدث العالمي من خلال المشاركة في الفعاليات الاقتصادية المتخصصة وبحث الشراكات مع الوفود من الدول المشاركة في معرض إكسبو.

من جهتها، وجهت روشان سارسنباييفا ـ رئيسة جمعية سيدات الأعمال في كازاخستان، الشكر إلى مجلسي سيدات أعمال الإمارات وعجمان على حفاوة الاستقبال، وأكدت على أهمية اللقاء ودوره في فتح قناة للتعاون الفعال بين كافة الاطراف.

وقدمت للحضور نبذة عن الجمعية ودورها في رفع مكانة المرأة العاملة في كازاخستان، وأهداف الجمعية المتمثلة في الارتقاء بصاحبات المشاريع وتقديم الدعم لهن بهدف تطوير مشاريعهن عبر تبني نهج الابداع والابتكار وإعتماد أفضل الافكار والممارسات في مجال ريادة الأعمال، وقدمت الدعوة لعضوات مجلس سيدات أعمال عجمان لحضور منتدى سيدات الأعمال في كازاخستان.