إبراهيم سعيد: ادعوا لوالدي بالشفاء لأن حالته حرجة

طالب إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق، جمهوره بالدعاء لوالده بالشفاء العاجل، بعد نقله إلى أحد المستشفيات.

وكتب نجم الاهلي والزمالك السابق في تدوينة له عبر تويتر "‏ادعوا لوالدي.. في حاله حرجه في المستشفي".

يذكر أن إبراهيم سعيد لاعب نادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، سبق وتعرض لانتقادات وهجوم من قبل جمهور الزمالك بسبب حديثه عن مصطفى فتحي لاعب منتخب مصر.

وعلق على الأمر بصفحته على «تويتر»: «جماهير الزمالك لها كل المحبة والاحترام مني وفي آخر فترة بتعرض لهجوم كبير منهم بسبب حديثي وكلامي عن اللاعب مصطفي فتحي إنه لاعب محلي لا يصلح للمنتخب وغير مفيد تمامًا.. لن أجامل أحدا على حساب منتخب مصر مهما كان اسمه دي طبيعتي، ودي شخصيتي الإهانة من جماهير لهم تقديري ومحبتي».



