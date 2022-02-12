نبيل الحلفاوي.. هارد لك للزمالك على التعادل.. كان يستحق الفوز

علق الفنان نبيل الحلفاوي علي تعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو الأنجولى بنتيجة 2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



وكتب الحلفاوي في تدوينة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏‏هارد لك للزمالك على التعادل.. كان يستحق الفوز. تتعوض إن شاء الله"



سجل بترو أتلتيكو الهدف الأول فى الدقيقة 22 عن طريق جيليسون بعد عرضية رائعة وفى الدقيقة 35 سجل بترو أتلتيكو الهدف الثانى.



وأحرز أوباما هدف الزمالك الأول في الدقيقة 57 بعد وان تو مع شيكابالا، وخطف محمود حمدى الونش هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 94 بعدما استغل عرضية من أبو الفتوح.