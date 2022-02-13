تحقيق حلم 100 مليار دولار.. كيف ساهمت جهود الإصلاح الإقتصادي في دعم الصادرات المصرية

%35,6 زيادة في صادرات مصر إلى أمريكا

التصديري للجلود: 80.633 مليون دولار في 2021

5.214 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الماضي



نجحت الحكومة المصرية خلال العام الماضي في رفع معدلات الصادرات المصرية لنسب غير مسبوقة تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات سنويا؛ حيث كشفت تقارير حكومية عن وصول الصادرات المصرية لـ45.3 مليار دولار مؤخرا.

وقال الوزير مفوض تجاري أحمد عنتر رئيس المكتب التجاري بواشنطن أن عجز الميزان التجاري مصر والولايات المتحدة الأمريكية يصب في صالح أمريكا بقيمة 2.5 مليار دولار.



أوضح ان هذا العجز يعتبر جيد مع سوق بحجم السوق الأمريكى ، حيث أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بين مصر وامريكا يصل لنحو 57%، مشيرا إلي أن ارتفاع قيمة صادرات مصر إلى أمريكا عبر النظام المعمم للمزايا “GSP” بنسبة 35,6% خلال 2021 لتسجل 266.6 مليون دولار مقابل 196.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 ، مو اجمالى صادرات بين البلدين سجل نحو 9.1 مليار دولار.

وأوضح أن قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية بلغت 3.3 مليار دولار خلال 2021، فيما سجلت الواردات المصرية من امريكا نحو 5.8 مليار دولار

وعن أهم السلع المصرية المصدرة للسوق الأمريكي بالنظام المعمم للمزايا الأمريكي أوضح رئيس المكتب التجاري بواشنطن، أن مصر تصدر للولايات المتحدة الأمريكية البولي اثيلين، صفائح غير لاصقة، علب الومنيوم، براميل، ألواح وصفائح، مراتب وألواح زجاجية، ومنتجات غير منسوجة، منتجات العصائر، الخضر المجمدة، إضافة إلى الدهانات والورنيش، والبولي بروبلين، الفراولة المجمدة، حبوب غير مقشرة أو محضرة، العسل الأسود ،والخمائر غير النشطة، منتجات معدنية طبيعية، المربى وجلي الفاكهة، والمرملات والمخللات، والخضروات والفواكه والمكسرات والجيلاتين ومشتقاته.

وعلي سياق متصل صدرت مصر جلودا لنحو 30 دولة خلال 2021 بقيمة تصل إلى 80.633 مليون دولار مقابل 48.525 مليون دولار بنسبة نمو 66.1%.

وأكد تقرير المجلس التصديرى لصناعة الجلود، والذى حصل “صدى البلد ” على نسخة منه، أنه من إجمالى 30 دولة استيرادية للجلود المصرية، استحوذت 5 دول على 79.5% من إجمالي صادرات القطاع خلال 2021 بقيمة 68.45 مليون دولار في مقابل 38.096 مليون دولار خلال 2020 بنمو 79.7%.

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ولفت التقرير إلى أن أهم تلك الدول والتى تحتل المرتبة الأولى؛ الصين بقيمة 27.123 مليون دولار في مقابل 9.799 مليون دولار بنمو 176.8%، وفى المرتبة الثانية تأتى إسبانيا بقيمة 17.691 مليون دولار في مقابل 13.41 مليون دولار بنمو 31.9%.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة فى استيراد الجلود المصرية بقيمة 10.6 مليون دولار في مقابل 5.985 مليون دولار بنمو 77.1%، ثم إيطاليا فى المرتبة الرابعة بنسبة نمو 81% لتسجل 6.647 مليون دولار في مقابل 3.673 مليون دولار، والمرتبة الخامسة من نصيب البرتغال بنسبة 22.1% لتبلغ 5.388 مليون دولار في مقابل 5.229 مليون دولار.

في المقابل انخفض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية العام المالي الماضي لـ5.214 مليار دولار مقابل7.453 مليار دولار في العام المالي السابق له بإنخفاض قدره 2.24 مليار دولار.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي، إنخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى داخل البلاد لـ13.914 مليار دولار بنهاية السنة المالية الماضية بمعدل تراجع 12.16% عن العام السابق له .

واستحوذت استثمارات دول الإتحاد الأوروبي على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر مسجلة 5.1 مليار دولار في نهاية يوليو 2021 بعد أن كانت 8.964 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.

وتضمنت الاستثمارات إيطاليا في المرتبة الأولى بالنسبة لاستثمارات دول أوروبا لتبلغ 2.25 مليار دولار ثم هولندا بقيمة 1.33 مليار دولار ثم ألمانيا بقيمة 300.2 مليون دولار و فرنسا بقيمة 276.2 مليون دولار ولوكسمبرج بـ265.1 مليون دولار.

واستحوذت استثمارات الدول العربية على المرتبة الثانية من حجم الاستثمارات الأجنبية لتبلغ 3.122 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي مقابل 3.975 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وحسب التقارير الحكومية فقد بلغت استثمارات الولايات المتحدة 1.63 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي مقارنة بـ1.412 مليار دولار في السنة المالية قبل السابقة.