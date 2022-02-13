عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

تحقيق حلم 100 مليار دولار.. كيف ساهمت جهود الإصلاح الإقتصادي في دعم الصادرات المصرية

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

%35,6 زيادة في صادرات مصر إلى أمريكا
التصديري للجلود: 80.633 مليون دولار في 2021
5.214 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الماضي


نجحت الحكومة المصرية خلال العام الماضي في رفع معدلات الصادرات المصرية لنسب غير مسبوقة تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات سنويا؛ حيث كشفت تقارير حكومية عن وصول الصادرات المصرية لـ45.3 مليار دولار مؤخرا.

 

وقال الوزير مفوض تجاري أحمد عنتر رئيس المكتب التجاري بواشنطن  أن عجز الميزان التجاري مصر والولايات المتحدة الأمريكية  يصب في صالح أمريكا بقيمة 2.5 مليار دولار.

هل يتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة الأوكرانية؟.. رئيس موازنة النواب يرد

فخري الفقي: الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة سيكون أكثر صلابة في مواجهة الصدمات


أوضح ان هذا العجز يعتبر جيد مع سوق بحجم السوق الأمريكى ، حيث أن  نسبة تغطية الصادرات للواردات بين مصر وامريكا يصل لنحو 57%، مشيرا إلي أن ارتفاع قيمة صادرات مصر إلى أمريكا عبر النظام المعمم للمزايا “GSP” بنسبة 35,6% خلال 2021  لتسجل 266.6 مليون دولار مقابل 196.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 ، مو اجمالى صادرات بين البلدين سجل نحو  9.1 مليار دولار.

وأوضح أن قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية بلغت 3.3 مليار دولار خلال 2021، فيما سجلت الواردات المصرية من امريكا نحو 5.8 مليار دولار
وعن أهم السلع المصرية المصدرة للسوق الأمريكي بالنظام المعمم للمزايا الأمريكي أوضح رئيس المكتب التجاري بواشنطن،  أن مصر تصدر للولايات المتحدة الأمريكية البولي اثيلين، صفائح غير لاصقة، علب الومنيوم، براميل، ألواح وصفائح، مراتب وألواح زجاجية، ومنتجات غير منسوجة، منتجات العصائر، الخضر المجمدة، إضافة إلى  الدهانات والورنيش، والبولي بروبلين، الفراولة المجمدة، حبوب غير مقشرة أو محضرة، العسل الأسود ،والخمائر غير النشطة، منتجات معدنية طبيعية، المربى وجلي الفاكهة، والمرملات والمخللات، والخضروات والفواكه والمكسرات والجيلاتين ومشتقاته.

وعلي سياق متصل صدرت مصر  جلودا لنحو 30 دولة خلال 2021 بقيمة تصل إلى 80.633 مليون دولار مقابل 48.525 مليون دولار بنسبة نمو 66.1%.

وأكد تقرير المجلس التصديرى لصناعة الجلود، والذى حصل “صدى البلد ” على نسخة منه، أنه من إجمالى 30 دولة استيرادية للجلود المصرية، استحوذت 5 دول على 79.5% من إجمالي صادرات  القطاع خلال 2021 بقيمة 68.45 مليون دولار في مقابل 38.096 مليون دولار خلال 2020 بنمو 79.7%.

بنمو 202%.. صادرات الفراولة المجمدة المصرية تسجل 10 مليون دولار للسوق الأمريكى 2021
بزيادة 45%.. ارتفاع صادرات مصر من البتروكيماويات إلى 7ر6 مليار دولار خلال 2021
ولفت التقرير إلى أن أهم تلك الدول والتى تحتل المرتبة الأولى؛ الصين بقيمة 27.123 مليون دولار في مقابل 9.799 مليون دولار بنمو 176.8%، وفى المرتبة الثانية  تأتى إسبانيا بقيمة 17.691 مليون دولار في مقابل 13.41 مليون دولار بنمو 31.9%.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة فى استيراد الجلود المصرية بقيمة 10.6 مليون دولار في مقابل 5.985 مليون دولار بنمو 77.1%، ثم  إيطاليا فى المرتبة الرابعة بنسبة نمو 81% لتسجل 6.647 مليون دولار في مقابل 3.673 مليون دولار، والمرتبة الخامسة من نصيب  البرتغال بنسبة 22.1% لتبلغ 5.388 مليون دولار في مقابل 5.229 مليون دولار.

في المقابل انخفض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية العام المالي الماضي لـ5.214 مليار دولار مقابل7.453 مليار دولار في العام المالي السابق له بإنخفاض قدره 2.24 مليار دولار.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي، إنخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى داخل البلاد لـ13.914 مليار دولار بنهاية السنة المالية الماضية بمعدل تراجع 12.16% عن العام السابق له .
واستحوذت استثمارات دول الإتحاد الأوروبي على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر مسجلة 5.1 مليار دولار في نهاية يوليو 2021 بعد أن كانت 8.964 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.

وتضمنت الاستثمارات إيطاليا في المرتبة الأولى بالنسبة لاستثمارات دول أوروبا لتبلغ 2.25 مليار دولار ثم هولندا بقيمة 1.33 مليار دولار ثم ألمانيا بقيمة 300.2 مليون دولار و فرنسا بقيمة 276.2 مليون دولار ولوكسمبرج بـ265.1 مليون دولار.

واستحوذت استثمارات الدول العربية على المرتبة الثانية من حجم الاستثمارات الأجنبية لتبلغ 3.122 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي مقابل 3.975 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وحسب التقارير الحكومية فقد بلغت استثمارات الولايات المتحدة 1.63 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي مقارنة بـ1.412 مليار دولار في السنة المالية قبل السابقة.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرات المصرية الحكومة اخبار مصر المجلس التصديري للجلود مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

زيادات قوية.. التموين تزف بشرى سارة لـ ملاك الذهب.. فيديو

عددنا يقدر بالآلاف| رسالة عاجلة من الجالية المصرية بأوكرانيا..فيديو

للمرة الثالثة.. منة حسين فهمي تعلن طلاقها من محام شهير

بعد فتح ملف الإيجار القديم .. الحكومة للمستأجرين: لن يترك أحد في العراء

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

موضوعات متعلقة

رفع الصادرات المصرية إلى ليبيا والأردن.. أبرز نقاط اجتماع وزيرة التجارة بنظيريها

ترشيحاتنا

بسعر خيالي.. عرض أول سيارة طائرة للبيع الشهر المقبل.. إليك مواصفاتها|صور

القاهرة : البشر والحجر.. ندوة في بيت المعمار عن تراث المدينة والمجتمع

في ذكرى وفاة عباس فارس.. تعرف على أهم أعماله ومعلومات عن زوجته الإنجليزية

المالية تبيع أجلي خزانة بـ 11 مليار جنيه اليوم

نحتفل به في مولد النبي.. مبروك عطية يطالب المسئولين بإلغاء يوم اليتيم.. فيديو

إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بحفل لجاستن بيبر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصوت شجي.. شاهد أدهم نابلسي يؤذن لصلاة الجمعة بعد اعتزال الغناء|فيديو

كيفية تزيين المنزل في عيد الحب 2022 بميزانية بسيطة

أبطال بيت الشدة يحتفلون بانطلاق التصوير .. صور

المرأة الأكثر إثارة للجدل في السعودية .. من هي بدور البراهيم ؟

فيديو

تحمل صفات الرجال.. قصة «أزهار» الصعيدية المتحولة لـ «محمد»|فيديوجراف

فيديوجراف.. المعاناة فوق احتمالي.. قصة طبيب نساء شهير أنهى حياته في الجيزة

علاقات قوية.. تصريحات الرئيس السيسي ووزيرة الخارجية الألمانية.. فيديوجراف

ميلاد الفلانتين من رحم الحرب .. كيف بدأ عيد الحب .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ