نجم منتخب السعودية : أتمنى الخطيب رئيسًا للأهلي لأطول فترة ممكنة

تمنى سعيد العويران نجم المنتخب السعودي الأسبق، تولي محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي لأطول فترة ممكنة.

وقال سعيد العويران في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتمنى استمرار الخطيب رئيسا للأهلي لأطول فترة ممكنة".

أضاف: "الخطيب ساعد على استقرار الأهلي بشكل كبير ونجاحاته خلال الفترة الأخيرة.

وأشار نجم منتخب السعودية الأسبق إلى أن الأهلي قدم مباراة كبيرة ضد الهلال اليوم في كأس العالم للأندية وقوة لاعبيه على المستوى البدني كان سببا في الفوز برباعية نظيفة على الهلال.