عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عملية القسطرة أبرزها.. أسباب التمدد الكاذب للأوعية الدموية

صدى البلد

ظهرت في الآونة الأخيرة ما يسمى يتمدد الأوعية الدموية الكاذب والذي تم إطلاقه عندما تتعرض الأوعية الدموية لبعض الأمور .
وأوضح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة إن هناك حالات قد يحدث فيها تمدد كاذب للأوعية الدموية.

أسباب تمدد الأوعية الدموية الكاذب


وأكد أستاذ جراحات الأوعية الدموية أن من أسباب حدوث تمدد الأوعية الكاذب حدوث إصابة في جدران الأوعية الدموية والتي ينتج عنها احتباس الدم المتسرب في الأنسجة المحيطة بالأوعية و تلك الحالة المرضية  يطلق عليها اسم "تمدد الأوعية الكاذب".

لمرضي الأوعية الدموية.. تعرف على أحدث تقنيات إزالة دوالي الساقين

أطباء الأوعية الدموية يُحذرون من جلطات ما بعد الإصابة بـ «كورونا»


وأشار الدكتور وليد الدالي إلى أنه في حالة تمدد الأوعية الدموية الحقيقي تصاب الشرايين أو الأوعية الدموية الأخرى بالضعف ويحدث بها انسداد، ويؤدي ذلك إلى تكوين أكياس ممتلئة بالدم في بعض الأحيان، وهذا هو الفرق بين التمدد الحقيقي والكاذب.


وأوضح الدكتور وليد الدالي أنه من الممكن أن يصاب المريض بتمدد الأوعية الدموية الكاذب كأحد مضاعفات عملية قسطرة القلب، والتي تتم عن طريق ادخال أنبوب رفيع ومرن (القسطرة) في أحد الشرايين الموجودة في منطقة الفخذ، والذي تم إدخاله بشكل معين ليشق طريقه ويصل إلي القلب، وقد يتسبب ذلك في حدوث تمدد الأوعية الدموية الكاذب حيث يحدث تسرب للدم في الأنسجة المحيطة أثناء موضع ادخال القسطرة،و  قد لا يكتشف تمدد الأوعية الدموية الكاذب للشريان الفخذي الناجم عن إجراء قسطرة القلب إذا كان بسيطًا، وربما لا يتسبب في حدوث أية مضاعفات.

الأوعية الدموية الأوعية الدموية الكاذب اسباب حدوث تمدد الأوعية الدموية الكاذب اسباب تمدد الأوعية الدموية الكاذب تمدد الأوعية الدموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: بدء الترم الثاني السبت القادم.. وإلزام مديري المدارس بـ 20 إجراء

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

زيادات قوية.. التموين تزف بشرى سارة لـ ملاك الذهب.. فيديو

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

القاهرة تسجل 20 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

للمرة الثالثة.. منة حسين فهمي تعلن طلاقها من محام شهير

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

ترشيحاتنا

وليد الفراج: ما حدث للهلال أمام الأهلي في كأس العالم للأندية "زلزال"

بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمدينة العبور الجديدة.. الثلاثاء

وزير النقل يستقلLRT .. استعدادًا لافتتاح أول مشروع قطار كهربائي في مصر|صور

المالية: إحباط أكثر من 19 ألف عملية تهريب بغرامات ورسوم مستحقة 5.3 مليار جنيه

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

شعراوى: توفير الأراضى اللازمة لإقامة 11 مشروعاً صناعياً فى 3 محافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. أدهم نابلسي يؤذن لصلاة الجمعة..عرض أول سيارة طائرة للبيع ونجاة عجوز من الدهس مرتين بمعجزة

شاهد.. صور مذهلة لـ بركان إتنا يشعل سماء صقلية بعد ثورانه

بمعجزة.. نجاة عجوز من الدهس مرتين أسفل عجلات سيارة|شاهد

بصوت شجي.. شاهد أدهم نابلسي يؤذن لصلاة الجمعة بعد اعتزال الغناء|فيديو

فيديو

حاضنة طفلها الصغير..سيدة النعناع تهز قلوب الجميع

هل تواجه مصر موجات جديدة من كورونا بحلول مايو؟ |فيديوجراف

منة حسين فهمي.. كواليس طلاقها للمرة الثالثة ومحاولة انتحارها

تحمل صفات الرجال.. قصة «أزهار» الصعيدية المتحولة لـ «محمد»|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ