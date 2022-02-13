عملية القسطرة أبرزها.. أسباب التمدد الكاذب للأوعية الدموية

ظهرت في الآونة الأخيرة ما يسمى يتمدد الأوعية الدموية الكاذب والذي تم إطلاقه عندما تتعرض الأوعية الدموية لبعض الأمور .

وأوضح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة إن هناك حالات قد يحدث فيها تمدد كاذب للأوعية الدموية.

أسباب تمدد الأوعية الدموية الكاذب



وأكد أستاذ جراحات الأوعية الدموية أن من أسباب حدوث تمدد الأوعية الكاذب حدوث إصابة في جدران الأوعية الدموية والتي ينتج عنها احتباس الدم المتسرب في الأنسجة المحيطة بالأوعية و تلك الحالة المرضية يطلق عليها اسم "تمدد الأوعية الكاذب".



وأشار الدكتور وليد الدالي إلى أنه في حالة تمدد الأوعية الدموية الحقيقي تصاب الشرايين أو الأوعية الدموية الأخرى بالضعف ويحدث بها انسداد، ويؤدي ذلك إلى تكوين أكياس ممتلئة بالدم في بعض الأحيان، وهذا هو الفرق بين التمدد الحقيقي والكاذب.



وأوضح الدكتور وليد الدالي أنه من الممكن أن يصاب المريض بتمدد الأوعية الدموية الكاذب كأحد مضاعفات عملية قسطرة القلب، والتي تتم عن طريق ادخال أنبوب رفيع ومرن (القسطرة) في أحد الشرايين الموجودة في منطقة الفخذ، والذي تم إدخاله بشكل معين ليشق طريقه ويصل إلي القلب، وقد يتسبب ذلك في حدوث تمدد الأوعية الدموية الكاذب حيث يحدث تسرب للدم في الأنسجة المحيطة أثناء موضع ادخال القسطرة،و قد لا يكتشف تمدد الأوعية الدموية الكاذب للشريان الفخذي الناجم عن إجراء قسطرة القلب إذا كان بسيطًا، وربما لا يتسبب في حدوث أية مضاعفات.