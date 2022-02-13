موسيماني: اندهشت من كانتي عندما طلب مني اقناع ديانج بمقابلته

أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، عن دهشته من تواضع النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال حديثه معه على هامش تتويج المارد الأحمر ببرونزية كأس العالم للأندية 2021، أمس السبت.

وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: لقد اندهشت من كانتي عندما سألني إذا كان بإمكاني إقناع أليو ديانج بمقابلته".

وتابع موسيماني: " التواضع في أفضل حالاته، بارك الله في كانتي".

I was amazed by Kante asking me if I could get Dieng to meet him. Humility at its best. God Bless Kante!😯 pic.twitter.com/J2WFSHeG0w — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) February 12, 2022

يذكر أن نجولو كانتي ولد في العاصمة الفرنسية باريس لأبوين ماليين، واختار تمثيل منتخب فرنسا.

ديانج وكانتي

وشارك المالي أليوم ديانج في فوز الأهلي على نظيره الهلال السعودي أمس السبت بأربعة أمس دون رد، في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

أحداث مباراة الأهلي والهلال:



أحرز الأهلي هدفين في شباك الهلال في أول 17 دقيقة بتوقيع ياسر إبراهيم، بالإضافة إلى طرد ماثيوس بيريرا نجم الفريق، ثم الهدف الثاني أيضا لياسر إبراهيم.

ثم تلقى الهلال ضربة جديدة موجعة بطرد محمد إبراهيم كنو في الدقيقة 28، ليستكمل الفريق اللقاء بـ 9 لاعبين.

وعاد أحمد عبد القادر لتسجيل هدف رائع للأهلي في الدقيقة 40، بعد التلاعب بدفاع الهلال ليعمق جراح الهلال قبل نهاية الشوط الأول، ويقضي على أحلام الزعيم تماما، ليصبح أقصى طموحه الخروج بأقل عدد من الخسائر.

واختتم عمرو السولية أهداف الأهلي بتسجيل الرابع في الدقيقة 64، ليتوج الأهلي في النهاية بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.

يذكر أن تشيلسي توج بلقب النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل هدف، أمس السبت، في مباراة امتدت للوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.