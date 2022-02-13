مذبحة أسرية بقنا.. شاب يقتل والده وزوجته ويصيب 3 آخرين بينهم والدته

ارتكب شاب مذبحة بين أفراد أسرته بقرية أبومناع بحرى في دشنا بـ قنا، نتج عنها مصرع زوجته ووالده وأصيب ٣ آخرين من بينهم والدته.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا بمقتل إبراهيم يحي أحمد عرنوس، وزوجة نجله منى أبو القاسم محمد بغدادى، وإصابة حليمة أحمد السيد، وعواطف ابراهيم يحيى، وكرم أحمد عبد اللطيف، بطلقات نارية.

وتبين من التحريات المبدئية، أن المتهم في الواقعة محمد ابراهيم 29 عاما نجل الأول، حيث أطلق وابل من الأعيرة النارية تجاه أسرته، ما أدى إلى مقتل والده وزوجته، وإصابة ٣ آخرين من بينهم والدته.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات لنقل الجثث والمصابين إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لمباشرة التحقيقات.