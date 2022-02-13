عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التموين ومحافظ أسيوط يفتتحان مكتب تموين نموذجي يقدم الخدمات المميكنة

صدى البلد

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه اللواء عام سعد محافظ أسيوط والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المكتب التمويني النموذجي المطور بمنطقة البسيري بحي غرب مدينة أسيوط يقدم جميع خدمات التموين لمواطني مدينة ومركز أسيوط وذلك ضمن 17 مكتب تموين تموذجي تم تطويرها بالمحافظة بتكلفة 17 مليون جنيه تقريباً تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة‪.‬

وزير التموين يتفقد عدداً من المنشآت بمحافظة أسيوط

وزير التموين: افتتاح مراكز الخدمات المميزة ضمن خطة الرئيس السيسي لبناء الإنسان

 حضر الافتتاح وليد الشربيني نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحمد اسماعيل وكيل وزارة التموين ومحمد بشير رئيس حي غرب وبعض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وعقب الافتتاح تفقد الوزير والمحافظ ومرافقوهم الخدمات المقدمة من المكتب النموذجي المطور يتكون من 8 شباك لتقديم الخدمات للمواطنين وتابع الوزير والمحافظ مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسير العمل به.

وأكد وزير التموين أن مركز خدمة المواطنين المميكن بحي غرب أسيوط يتضمن كافة خدمات التموين التابعة للوزارة ‬والتي تشمل خدمات البطاقات التموينية وتغيير الرقم السري وإضافة المواليد والمخابز وغيرها من الخدمات لافتا إلى أن الوزارة بصدد التوسع في إنشاء المكاتب النموذجية المميزة التي تقدم كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية بجانب استمرار تقديم الخدمات في مكاتب السجل التجارى وفروع جهاز حماية المستهلك وفروع الدمغة والموازين وذلك تيسيرًا على المواطنين ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل‪.‬

وأشار محافظ أسيوط بأن المكتب التمويني النموذجي تم تنفيذه من أجل التيسير على المواطنين فى الحصول على أفضل خدمة وتوفير الوقت والجهد لافتا إلى توجه الدولة للتوسع في إقامة مراكز نموذجية متطورة تقوم بتقديم كافة الخدمات للمواطنين من مكان واحد مشيرًا الى ان عدد المكاتب التموينية بالمحافظة (68) مكتب منها عدد 17 مكتب مطور (نموذجي) تم تطويرها بتكلفة 17 مليون جنيه تقريباً موزعين على كافة قرى ومراكز المحافظة الادارية وذلك في إطار خطة التحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد في إطار تيسير الحصول على الخدمات المقدمة للمواطنين مميكنة ومتميزة وبسهولة ويسر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن المكتب التمويني النموذجي يقدم كافة خدمات الوزارة تحت سقف واحد من خلال 8 شباك خدمة لافتًا الى تصميمه وفقا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على كافة خدمات وزارة التموين وأن المكتب النموذجي يتضمن ساحة انتظار للعملاء كما يتضمن أجهزة حاسب آلي وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى وذلك في إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات للمواطنين.

IMG-20220213-WA0043
IMG-20220213-WA0043
IMG-20220213-WA0039
IMG-20220213-WA0039
IMG-20220213-WA0038
IMG-20220213-WA0038
IMG-20220213-WA0040
IMG-20220213-WA0040
IMG-20220213-WA0041
IMG-20220213-WA0041
أسيوط محافظ أسيوط وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة اخبار التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

مذبحة أسرية بقنا.. شاب يقتل والده وزوجته ويصيب 3 آخرين بينهم والدته

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

مجلس الشيوخ يقر إجازة أبوة للوالد لمدة يوم واحد

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

زيادات قوية.. التموين تزف بشرى سارة لـ ملاك الذهب.. فيديو

موضوعات متعلقة

مبتورة بالكامل.. أطباء مستشفى جامعة أسيوط ينجحون في إنقاذ يد فتاة |شاهد

وزير التموين يفتتح مجمعا نموذجيا يقدم جميع خدمات الوزارة بمحافظة أسيوط.. صور

ترشيحاتنا

وزير الشباب لنواب الشيوخ: ندعم النشاط الرياضي ونشجع الاستثمار فيه دون تدخل

"الأهلي" عن لقاء ديانج وكانتي: "نصف كوكب الأرض في أمان"

خبير: إجراءات الرئيس التونسي "ضرورية" لتفكيك شفرة الفساد

البورصة تخسر 22.9 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

عودة الملك.. محمد صلاح وساديو ماني يقودان تشكيل ليفربول أمام بيرنلي

نيفين جامع : مصر في المرتبة 22 بمجال تدوير المخلفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجلاء بدر: مشاركتى كعضو لجنة تحكيم فى الإسكندرية للفيلم القصير إضافة لى

شابة مسلمة تحصد 5 ميداليات ذهبية في أصعب لغة هندية.. من هي غزالة؟

تحذير.. فئران المنازل تهدد العالم بمتحور جديد من كورونا

العرض الخاص لـ "غدوة".. ابنة ظافر العابدين تخطف الأنظار في أول ظهور

فيديو

نجلاء بدر: مشاركتى كعضو لجنة تحكيم فى الإسكندرية للفيلم القصير إضافة لى

بشكل مفاجئ.. عوامل دفعت عبد الله السعيد للاعتزال دوليًا

كواليس الإفراج عن الطفل السوري المخطوف فواز القطيفان

حاضنة طفلها الصغير..سيدة النعناع تهز قلوب الجميع

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ