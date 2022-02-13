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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني في طلب إحاطة لوزير الأوقاف: ما معايير وأولوية توزيع فرش المساجد

وزير الاوقاف الدكتور
وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

تقدم النائب علاء عبدالنبي ، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية ، بطلب إحاطة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، بسبب عدم وضع الوزارة ضوابط في عملية فرش المساجد.

وقال عبدالنبي ، في طلب الإحاطة الذي قدمه للمستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، لإحالته لوزير الأوقاف ، أنه عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة ، تقدم بعدد من الطلبات لوزارة الأوقاف للحصول على فرش للمساجد بدائرته الانتخابية ولم يتم تلبية أي طلب منها .

ووجه النائب تساؤلا لوزير الاوقاف : ما هي المعايير التي يتم علي أساسها صرف فرش المساجد ؟ لافتا إلى أن الوزارة أعلنت مرات عديدة بأن الأولوية في توفير الفرش للمساجد التي يتم افتتاحها حديثا .

وأضاف أنه طالب بتوفير فرص لعشرات المساجد ولكن دون جدوى، مطالبا وزير الأوقاف بتحقيق العدالة بين النواب في عملية فرش المساجد وعدم التمييز بينهم ، خاصة أن الهدف هو تحقيق الطلبات التي يتقدم بها المواطنون للنواب في كافة المحافظات .

وأشار إلى أن الجميع  يشهد لوزارة الأوقاف ، بتحقيق إنجازات كبيرة في تجديد الخطاب الديني ، ومنع اصحاب الافكار الهدامة والمتطرفة من صعود المنابر ، ولكن يجب أن تأخذ في عين الاعتبار عملية التوزيع العادل لفرش المساجد .

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