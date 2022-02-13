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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هنا القاهرة.. بين الترفيهى والسياسي.. تعرف على تاريخ الإذاعة المصرية

الإذاعة المصرية
الإذاعة المصرية

قال محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، إن الإذاعة المصرية، جزء من كبرياء هذا الوطن،حيث انطلقت عام 1934، بدور تنويري تثقيفي وترفيهي.

وأضاف نوار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اكسترا نيوز" مع حلول عام 1952، تغير دور الإذاعة المصرية،بدعم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لدور سياسى.

إنشاء المحطات

وتابع: تم إنشاء المحطات والشبكات تباعا، ولعب دورا سياسيا هاما ليس على المستوى الداخلى وإنما على المستوى الأفريقى وشعوب أمريكا اللاتينية.


وتابع رئيس الإذاعة، أن الدور السياسى لها ظل مستمرا حتى عام 1973 وحرب أكتوبر.


وأكد رئيس الإذاعة، برغم تعدد وسائل الإعلام الحديثة إلا أن الإذاعة لا تنتهي إبدا وأمامها مستقبل كبير. 

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