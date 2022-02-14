أخبار التعليم| خبير عن جامعة الطفل: مشروع تعليمي عالمي لاكتشاف المواهب.. والخميس آخر أيام إجازة نصف العام بـ المدارس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رئيس "العربية للعلوم والتكنولوجيا": يجب الاستغلال الأمثل لفرص التحول الرقمي

أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار ضرورة الاستغلال الأمثل لفرص التحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

جامعة طنطا: الكشف على 1337 مواطنًا بزفتى ضمن "حياة كريمة"

نظمت جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية كفر ميت الحارون في مركز زفتى بمحافظة الغربية؛ لتوقيع الكشف وصرف العلاج المجاني للأسر المستحقة، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

جامعة عين شمس تكشف أهمية ورش العمل البيئية لطلاب جامعة الطفل

أكدت الدكتورة نهي سمير عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، أن جامعة عين شمس استقبلت طلاب جامعة الطفل، وأقامت لهم ورش عمل بيئية،تحت شعار«سفير المناخ الصغير»، بدأت بجولة ميدانية للتعريف بالكلية، والعاب بيئية، للتدريب على كيفيه قياس درجه الحرارة بالترمومتر، وقياس البصمة الكربونية، والسلسلة الغذائية، وزيارة لمشروع شمس بى جرين ووحدة التحول للأخضر وتدوير المخلفات ومحاضرات مختلفة ومتنوعة عن أنواع الطاقة المتجددة والنقل والوقود الأحفورى.

خبير عن جامعة الطفل: مشروع تعليمي عالمي لاكتشاف المواهب بمختلف المراحل التعليمية

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، ضرورة استثمار الآباء في تعليم الأبناء والسعي لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة للأطفال من خلال اكتساب الأفكار والتعامل مع المجتمع بطريقة مناسبة وتنمية القدرات والمهارات، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البشر اعظم أوجه الاستثمار والإعداد الجيد البناء لأبنائنا لكي يحققوا أهدافهم وأحلامهم، ويعتبر هذا من أهم ما يقدمه الآباء للأبناء من خلال التحاقهم بجامعة الطفل.

جامعة عين شمس: نرعى الموهوبين ونوفر بيئة حاضنة للمواهب والابتكارات فى جميع التخصصات

أكدت نهي الرافعي، منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس، ونائب مدير إدارة المنح والمشروعات، أن الدولة ترعى الموهوبين والمبتكرين، من خلال توفير بيئة حاضنة للمواهب والابتكارات، وتقديم الدعم اللازم لهم لرعايتهم وتنمية ما لديهم من أفكار، من خلال توجيهات رئيس الجمهورية، بصياغة مشروع قومى لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى المجتمع بالمجال الأكاديمى والعلمى، بهدف اكتشاف وصقل قدرات الأطفال والشباب النابغين فى جميع التخصصات.

الترم الثاني.. التعليم : الخميس آخر أيام إجازة نصف العام بـ المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الخميس المقبل سيكون آخر أيام إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 بالنسبة لطلاب المدارس في جميع انحاء جمهورية مصر العربية .

تعليمات جديدة من ألسن عين شمس بشأن سداد المصروفات الدراسية

شددت كلية الألسن جامعة عين شمس، على ضرورة تسديد الطلاب المصروفات الدراسية عن العام الجامعي 2021-2022 .

رابط نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب جامعة عين شمس

ينتظر طلاب جامعة عين شمس نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 – 2022 وتمت الامتحانات في جامعة عين شمس، مع الإلتزام بكل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا مع التشدد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي و الدخول للحاصلين على لقاح كورونا.

جامعة حلوان: نحرص على المشاركة بمبادرة حياة كريمة لدورها في تنمية المجتمع

تحرص جامعة حلوان على المشاركة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ أن تم الإعلان عنها بهدف الارتقاء ببعض المناطق الموجودة بجوار الجامعة لتحسين مستوى حياة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وسعيا لاستثمار الطاقات الفكرية والعلمية لدى أساتذة الجامعة وطلابها، ونشر لثقافة العمل التطوعي، ومد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع تحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة.

قطاع الشئون الثقافية والبعثات بـ وزارة التعليم العالي يعلن عن وظائف خالية| تفاصيل

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بـ وزارة التعليم العالي عن وظائف خالية تبحث الوزارة عن الأشخاص المؤهلين لشغلها.