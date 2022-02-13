أبو العينين: ثورة 30 يونيو أعطت دروسًا لمن سعوا لتفتيت الدولة الوطنية.. فيديو

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ثورة 30 يونيو أعطت دروسًا لمن سعوا لتفتيت الدولة الوطني، لافتًا إلى أن المواطنة وأهدافها ومبادئها وحقوقها وواجباتها، وعلاقة الشعوب بعضها البعض وتحقيق السلام العالمي أسمي الأهداف التي نسعي إليها وقد أقرها الإسلام منذ أكثر من 14 قرنًا.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين خلال إدارته لجلسة «المواطنة والسلام العالمي» بالمؤتمر الدولي للشؤون الإسلامية.

ولفت أبو العينين، إلى أننا نعيش في عصر العولمة والصراع العالمي الجديد الذي أثر بشكل مباشر على آراء ورؤي مختلفة بين العلماء وبين المتعصبين الذين استغلوا أسمي مبادئ المواطنة لعمل القلاقل ونشر الفتن بين الشعوب .

وأضاف النائب محمد أبو العينين خلال إدارته الجلسة العامة بعنوان «المواطنة والسلام العالمي » ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الـ 32 للمجلس الأعلي للشؤون الإسلامية بحضور ممثلين عن 41 دولة – أن الجهود المبذولة في المؤتمر هي مبادىء سامية، مقدماً التحية للرئيس السيسي على رعايته المؤتمر وما يقدمه من جهود مبذولة لإرسائها، ومُحييًا جهود وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على ما يبذله في هذا الصدد.

وقال أبو العينين « عشنا سنوات عديدة في الماضي وقد وجدنا أفكاراً تهاجم من جماعات تنشر التعصب الديني والفكري، ونحن نريد أفكارا سديدة نخاطب بها العالم والدول، وقد جئنا اليوم لنقدم رسالة للعالم والشعوب نقول لهم: ماذا أنتم فاعلون بهذه القضية الذي تخص الأمن القومي وتحتاج لمثابرة وتواصل ومنصات إعلامية للحديث عنها؟، ولنا عبرة فيمن تدخل في شؤون الدول وتحدثوا بالإفك تحت زعم حقوق الإنسان وإن كنا نقر مبادئها السامية لكن دون اتخاذها ذريعة لهدم الشعوب والأوطان، الحديث عن الحقوق الفعلية وليس استغلالها من أجل فتنة كما رُوج للربيع العربي الذي كان دمارا لسوريا وليبيا وتونس وكاد يحدث في مصر، إلا أن النجدة الإلهية أنقذتنا، فكانت ثورة 30 يونيو كرسالة حضارية للعالم وتؤكد أننا هنا نعرف معنى المواطنة الحقيقية فانضمت كافة الأطياف كباراً وأطفالاً، رجالا ونساء، مسلمين ومسيحيين.