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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الملكة.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد أحلام الشامسي.. شاهد

نانسي عجرم وأحلام
نانسي عجرم وأحلام الشامسي

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد الفنانة أحلام الشامسي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت نانسي عجرم في تويتة لها: “للصديقة اللي بتستاهل كل الخير والحب... بتمنالك سنين وسنين من السعادة والنجاح وتبقي على عرش قلوب محبينك ملكة”.

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ويحل اليوم عيد ميلاد النجمة أحلام الشامسي ، واحدة من أهم المطربات التى حققت نجاجا كبيرا علي الصعيد العربي باغانيها 

ونرصد في عيد ميلادها محطاتها الفنية

أحلام الشامسي .. ومعلومات عنها:

أحلام الشامسي مطربة إماراتية من مواليد فبراير 1968، واسمها الحقيقي ميثاء، لكن اسم أحلام أتى من قبل والدها عرفاناً بجميل طبيبة مصرية أنقذت حياتها في الصغر بعد فتح جبينها عندما سقطت من يدي أختها. 

بدأت أحلام مشوارها الفني في تسعينيات القرن الماضي، وأطلقت أول ألبوماتها عام 1995. ودرست الفنانة أحلام الشريعة الإسلامية في جامعة دبي ولم تكمل الدراسة بسبب اتجاهها إلى الفن.

مسقط رأس الفنانة أحلام في مدينة المحرق في البحرين ولدت في عائلة تتكون من أب إماراتي وأم بحرينية ودرست معظم مراحل الدراسة الإبتدائية في البحرين ووالدها فنان شعبي اسمه علي الشامسي.

أطلق عليها جمهورها لقب الملكة، كما لقبها المغني السعودي محمد عبده بفنانة الخليج، وتعد أحلام واحدة من المغنيات الأعلى أجراً في الوطن العربي، وهي أول فنانة خليجية تغني في تونس خلال مهرجانات قرطاج.

بدأت الفنانة أحلام الغناء في حفلات الأعراس الخليجية عندما كانت في عمر صغير ومنذ عام 1994م أصبحت مشهورة إلى يومنا هذا.

أحلام الشامسي .. وأبرز محطاتها الفنية

في حياة أحلام الفنيّة محطات بارزة، أهمها ألبومها الأول الذي أطلقته بعنوان "أحبك موت" في عام 1995 حيث بدأت أول خطوة فنية رسمية من خلاله، توالت الإصدارات والألبومات التي قدمتها، لتعلن عن اكتمال ربع قرن من الاحتراف والنجاح.

ومن محطاتها المهمّة، قيامها بإحياء حفل غنائي على مسرح الأولمبيا في باريس بتاريخ 22 أغسطس 2015، وتعتبر ثالث فنانة عربية تغني عليه بعد السيدة أم كلثوم وفيروز.

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